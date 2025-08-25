³¤¤ÎÃæÆ»Âç¶¶¤Î°û¼ò»ö¸Î¤«¤é19Ç¯¡ÖËÐÌÇÂç²ñ¤¬¤¤¤Ä¤«²ò»¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×°äÂ²¤¿¤Á¤¬°û¼ò±¿Å¾¤ÎËÐÌÇ¤òÁÊ¤¨
Ê¡²¬»Ô¤Î³¤¤ÎÃæÆ»Âç¶¶¤ÇÍÄ¤¤¤¤ç¤¦¤À¤¤3¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°û¼ò±¿Å¾»ö¸Î¤«¤é19Ç¯¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤À¡Ö¥¼¥í¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤°û¼ò±¿Å¾¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï25Æü¡¢°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê
¡Ö¥¿¥¯¥·ー¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤¹¤¬¡¢ Ï©¾å¤ËÉÔ¿³¤Ê¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ê¡²¬¸©¿·µÜÄ®¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·ー¤ä¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤Ê¤É¤ª¤è¤½20¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿°û¼ò±¿Å¾¤ÎÄÌÊó·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê
¡ÖËÐÌÇ¤À¤±¤Ïº£¤«¤é¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¿Í¤ÎÌ¿¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ê¡²¬¸©¤Ï8·î25Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¤ò°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ½µ´Ö¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶è¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸©Ì±Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Î¼Ö¤Ë²æ¤¬»Ò¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿°äÂ²¤¿¤Á¤¬»ö¸Î¤ÎËÐÌÇ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£21ºÐ¤ÎÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿ÂçÄíÌÐ×½¤µ¤ó
¡Ö·¯¤¿¤Á²ÈÂ²¤«¤é²Ã³²¼Ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£°û¼ò±¿Å¾¤é¤·¤¼Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤¹¤°110ÈÖ¤·¤Ê¤µ¤¤¡£¡×
¢£¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿»³ËÜÈþÌé»Ò¤µ¤ó
¡Ö²æ¤¬²È¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢²æ¤¬»Ò¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£Ìë¤Î°û¼ò±¿Å¾¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Ë´¤¯¤Ê¤ëÌ¿¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¤½¤·¤Æ¡¢19Ç¯Á°¤Î8·î25Æü¤Ë³¤¤ÎÃæÆ»Âç¶¶¤Ç¤Î°û¼ò±¿Å¾»ö¸Î¤Ç3¿Í¤Î¤ï¤¬»Ò¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Âç¾å¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤â¡¢½é¤á¤ÆÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÍÄ¤¤¤¤ç¤¦¤À¤¤3¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿Âç¾å¤«¤ª¤ê¤µ¤ó
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï8·î25Æü¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é19Ç¯¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£8·î25Æü¤ò°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇÂç²ñ ¤ÎÆü¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»×¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎËÐÌÇÂç²ñ¤¬¤¤¤Ä¤«²ò»¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢Ê¡²¬¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£Âç¾å¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¬ÆÏ¤±¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¿´¤ËÆÏ¤¤¤Æ¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤¦¿Í¤¬°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡×