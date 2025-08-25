KNBËÌÆüËÜÊüÁ÷

¸©ÆâÍ£°ì¤Î³è²Ð»³¡¢Î©»³¡¦ÌïÂË¥ö¸¶¤Ç¤­¤ç¤¦¡¢Ê®²Ð¤òÁÛÄê¤·¤¿ËÉºÒ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¶ÛµÞ»þ¤ÎÂÐ±þ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸©ÆâÍ£°ì¤Î¡Ö¾ï»þ´ÑÂ¬²Ð»³¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌïÂË¥ö¸¶¤Ç¤ÏºÒ³²»þ¤ÎÈï³²¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤áËèÇ¯¡¢¸©¤Ê¤É¤¬·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¤ÏÈòÆñ¤Ç¼¼Æ²¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÐ»³¼Ô¤Ë²Ð»³¤ÎÊ®ÀÐ¤¬Åö¤¿¤ê¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿ÁÛÄê¤Ç·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¡¢¼«±ÒÂâ¤¬µß½õ¤Î¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·±Îý¤Ë¤Ï¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÈòÆñÂ¥¿Ê»ÜÀß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍëÄ»Áñ¤ä¤ß¤¯¤ê¤¬ÃÓ²¹Àô¤Î½¾¶È°÷¤â»²²Ã¤·¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤±¤¬¿Í¤ÎÈÂÁ÷¤Ê¤É¶ÛµÞ»þ¤ÎÂÐ±þ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

¸©´íµ¡´ÉÍý¶É¡¦ÂçÀ¾Å¯·û¶É¼¡Ä¹
¡Ö¸©¤Î¿¦°÷¤Ç¤¢¤ë¤È¤«Ä®¤Î¿¦°÷¤Ç¤¢¤ë¤È¤«Æüº¢¡Êµß½õ¤Ë¡Ë·È¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤â¼Â±é¤ò¸«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ïº£¸å¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âÂçÊÑÍ­¸ú¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¸©¤Ï¡ÖÊ®²ÐÈ¯À¸»þ¤Ë¤Ï½éÆ°ÂÐ±þ¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢º£¸å¤â¸½ÃÏ»ÜÀß¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£