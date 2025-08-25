¥¤¥¿¥¤¥¤¥¿¥¤ÉÂ¡¡ÊóÆ»£·£°Ç¯¡¡ÆÈ¼«¤ËÅÚ¾í¤Î¥«¥É¥ß¥¦¥àÇ»ÅÙ¤òÄ´ºº
¥¤¥¿¥¤¥¤¥¿¥¤ÉÂ¤Ï¡¢µîÇ¯¡¢ºÇ¸å¤Î´µ¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢´µ¼Ô¿ô¤Ï¥¼¥í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿ô²È²òÀâ°Ñ°÷¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¿¥¤¥¤¥¿¥¤ÉÂ¤¬½é¤á¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ70Ç¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢Èï³²¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¥·¥êー¥º¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
½éÆü¤Î¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¸¶°øÊª¼Á¡¦¥«¥É¥ß¥¦¥à¤¬Î®¤µ¤ì±øÀ÷¤µ¤ì¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÉü¸µ¤Èº£¤Ê¤ªÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄË¤¤¡©ÄË¤¤¡©ÄË¤«¤Ã¤¿¤éÄË¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤è¡×¡ÖÄË¤¤¡¢ÄË¤¤¡×
¡Ö¥Ð¥ó¥¶ー¥¤¡×
´µ¼Ô¤é¤Ï¿À²¬¹Û»³¤ò±¿±Ä¤¹¤ë»°°æ¶âÂ°¹Û¶È¤òÄóÁÊ¤·¡¢Á´ÌÌ¾¡ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´µ¼Ô¤Ø¤ÎÇå½þ¤ä±øÀ÷¤µ¤ì¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤òÉü¸µ¤¹¤ëÈñÍÑ¤ÎÁí³Û¤òÉéÃ´¤¹¤ëÌóÂ«¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÉÙ»³¸©¤Ï¡¢¿ÀÄÌÀî¤«¤é¼è¿å¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¡¢¤ª¤è¤½3128¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Ç¡¢¥³¥á¤ÈÅÚ¾í¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥É¥ß¥¦¥à¤ÎÇ»ÅÙ¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÅÚ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ëÉü¸µ¹©»ö¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥á¤Î¥«¥É¥ß¥¦¥àÇ»ÅÙ¤¬1ppm°Ê¾å¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Éü¸µ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ´ºº¤·¤¿ÌÌÀÑ¤Î5³ä¼å¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½Åö»þ¤«¤é´µ¼Ô¤ÎµßºÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ºÇ¸å¤ÎÀ¸¤¾Ú¿Í ¹âÌÚÎÉ¿®¤µ¤ó¡Ê94¡Ë¤Ï¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Î¤É¤ÎÃÏÅÀ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÇ»ÅÙ¤Î·ë²Ì¤Ëº¹¤¬½Ð¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÌÚ¤µ¤ó
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖÇ»ÅÙ¤ÎÇ»¤¤¤È¤³¤í¤ÏÍÑ¿å¤«¤éÄ¾ÀÜ¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤Î¤³¤ÎÊÕ¤ê¤¬°ìÈÖÇ»ÅÙ¤ÏÇ»¤¤¤ï¤±¤è¤Í¡£¤³¤³¼è¤ì¡¢¤³¤³¼è¤ì¸À¤¦¤Æ»Ø¼¨¤·¤Æ¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê1ppm°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×
Ä´ºº¤·¤¿ÃÏ°è¤ÈÉü¸µ¤·¤¿ÃÏ°è¤òÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆ±¤¸¿ÀÄÌÀîÎ®°è¤Ç¤â¡¢±¦´ß¤ÏÉü¸µ¤·¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¤À¤±¡£
¹¤¯ÌÌÅª¤ËÉü¸µ¤µ¤ì¤¿º¸´ß¤ÎÉØÃæ¤äÉÙ»³»Ô¿·ÊÝÃÏ¶è¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1963Ç¯¤Î¥¤¥¿¥¤¥¤¥¿¥¤ÉÂ´µ¼Ô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃÏ°è¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Éü¸µ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤â´µ¼Ô¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢Éü¸µ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¶õÇòÃÏÂÓ¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹âÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÀÄÌÀî±¦´ß¤ÏÄ´ºº¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÌÚ¤µ¤ó
¡Ö»°°æ·Ï¤Î¹©¾ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤À¤«¤é¿À²¬¤Ç¶Ð¤á¤È¤ë¿Í¤â¤ª¤Ã¤¿¤í¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤¬¤À¤±¤É¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¥¤¥¿¥¤¥¤¥¿¥¤ÉÂ¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê½»Ì±¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¡×
Éü¸µ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÆÈ¼«¤ËÅÚ¾í¤Î¥«¥É¥ß¥¦¥àÇ»ÅÙ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÄÌÀî±¦´ß¤Ë¤¢¤ëÉü¸µ¤Î¶õÇòÃÏÂÓ¡£
¡Ö¸µ¡¹¤Ï¡¢¤³¤³¤Ï¿åÅÄ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï¿åÅÄ¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅ¾ºî¤·¤È¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¡¢¥¤¥Á¥¸¥¯Èª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡×
¡Ö¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤ÏÉü¸µ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×
Ä´ºº¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¶½½»ÂðÃÏ¤ÎÃæ¤ÎÈª¡£
¿ÀÄÌÀî¤«¤é¤Î¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éü¸µ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤³¼è¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¡Ö¿å¸ý¤ÎÊý¤ò¤Þ¤º¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤É¤¦¤¾¡¢¤É¤¦¤¾¡£¤³¤³¤¬¼èÆþ¸ý¤Ç¤¹¤«¤é¡×
ÅÚ¾íÄ´ºº¤ÎÌÜÅª¤òÀâÌÀ¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÈª¤âÉü¸µ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¤Ê¤¤Êý¤¬¶¯¤¤¤«¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ê¥«¥É¥ß¥¦¥à±øÀ÷¤Ï¡Ë±ó¤¯¤ÎÏÃ¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Ç½Ð¤ë¤è¤¦¤¸¤ã¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¤Í¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Èæ³Ó¤¹¤ë¤¿¤á¿ÀÄÌÀî±¦´ß¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢Éü¸µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÄ¤ó¤Ü¤ÈÉü¸µ¤µ¤ì¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤âÅÚ¤òºÎ¼è¡£
3ÃÏÅÀ¤ÎÅÚ¤òÊ¬ÀÏ²ñ¼Ò¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥«¥É¥ß¥¦¥àÇ»ÅÙ¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢ºÇ¤â¥«¥É¥ß¥¦¥àÇ»ÅÙ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Éü¸µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÄ¤ó¤Ü¤Î0.56ppm¡£
ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉü¸µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¶½½»ÂðÃÏ¤ÎÈª¤Î1.45ppm¤Ç¤·¤¿¡£
Á´¤Æ¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¡¢ÉÙ»³¸©¤¬¤«¤Ä¤ÆÄ´ºº¤·¤¿±øÀ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÚ¾í¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢¿·¶½½»ÂðÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÈª¤Ï¡¢¿ÀÄÌÀîÎ®°è¤ÎÈï³²ÃÏ°è¤Ç¤«¤Ä¤ÆÉÙ»³¸©¤¬Ä´ºº¤·¤¿Ê¿¶ÑÃÍ¤ò¤âÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³Âç³Ø¤Ç¡¢´Ä¶Ê¬ÀÏ²½³Ø¤ò¸¦µæ¤·¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ò´Æ½¤¤·¤¿ÁÒ¸÷±Ñ¼ù¶µ¼ø¤Ç¤¹¡£
ÁÒ¸÷¶µ¼ø
¡Ö¸½ºß¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡×
¸½ºß¤Î´Ä¶´ð½à¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢µ¿Ìä»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¿ÀÄÌÀî±¦´ß¤Ç¤Î¸©¤ÎÄ´ºº¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¹âÇ»ÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÒ¸÷¶µ¼ø
¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÉØÃæÄ®ÃÏ¶è¤ÎºÇ¤â¹â¤¤¥«¥É¥ß¥¦¥àÇ»ÅÙ¤ÈÉ¤Å¨¤¹¤ëÇ»ÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤Ï¤â¤¦¾¯¤·²òÁüÅÙ¤ò¹â¤¯¡ÊºÙ¤«¤¯¡ËÄ´ºº¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¿ÀÄÌÀî±¦´ß¤ËÅÀºß¤¹¤ë¹âÇ»ÅÙÃÏ°è¤Î¼þÊÕ¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë±øÀ÷ÃÏ°è¤ò·è¤á¤ë»ØÉ¸¤Ï¡¢ÅÚ¾í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥á¤Î¥«¥É¥ß¥¦¥àÇ»ÅÙ¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³¸©¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢Éü¸µ¤µ¤ì¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤Î¥³¥á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢Éü¸µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÄ¤ó¤Ü¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¸¡ºº¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£Ç¯4·î¡¢½©ÅÄ¸©¤Ç¥«¥É¥ß¥¦¥à¤Ë±øÀ÷¤µ¤ì¤¿ÊÆ¤¬Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤¹¤Ï¡¢¥«¥É¥ß¥¦¥à¤Î±øÀ÷¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ë½©ÅÄ¸©¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£