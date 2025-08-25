ËÜÅÄ·½Í¤¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¸«¤¿¤éJ¥ê¡¼¥°¤è¤ê¤â¡Ä¡×¡¡08Ç¯¥ª¥é¥ó¥À¡¦VVV¥Õ¥§¥ó¥í°ÜÀÒ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¹ðÇò
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎËÜÅÄ·½Í¤¡Ê39¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎëÌÚ·¼ÂÀ»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤ÎVVV¥Õ¥§¥ó¥í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÉñÂæÎ¢¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡08Ç¯1·î¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¡¦VVV¥Õ¥§¥ó¥í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ËÜÅÄ¡£Åö»þ¤Ï¡Ö³¤³°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤é°ÜÀÒ¤·¤è¤¦¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¥Õ´ü´Ö¤ËÌ¾¸Å²°¤«¤é»ÄÎ±¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³¤³°¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¤½¤Î»ÄÎ±¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÌ¾¸Å²°¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥»¥Õ¡¦¥Õ¥§¥ë¥Û¡¼¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤É¤³¤«Îý½¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº©´ê¡£¥Õ¥§¥ë¥Û¡¼¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢²áµî¤ËVVV¥Õ¥§¥ó¥í¤Î´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¶¯¤¯¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áVVV¥Õ¥§¥ó¥í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜÅÄ¤ÏVVV¥Õ¥§¥ó¥í¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¸«»ö¹ç³Ê¡£¼«¿È½é¤Î³¤³°°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎVVV¥Õ¥§¥ó¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¼ïÎà¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç´°Á´Èæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÅö»þ¤ÎVVV¥Õ¥§¥ó¥í¤Ï1Éô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢2Éô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤°¤é¤¤¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡£¥ì¥Ù¥ë¤È¤·¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤¿¤éJ¥ê¡¼¥°¤è¤ê¤âÆ±Åù°Ê²¼¤°¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£