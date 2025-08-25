YouTuberさくら＆MINAMI、美人姉妹公開 4人ディズニーショットに「どこ見ても可愛い」「眼福」と反響続々
【モデルプレス＝2025/08/25】YouTuber・さくらが24日、自身のInstagramを更新。インフルエンサーのMINAMIとそれぞれの姉妹を連れて東京ディズニーランドを訪れた際の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】人気YouTuber＆インフルエンサーの美人姉妹
さくらは「念願の姉妹ディズニーサプライズで叶えてしまった ちょーちょー楽しいっ」とMINAMIの誕生日を祝ったことを報告。さくら、MINAMIそれぞれの姉妹を連れて4人で東京ディズニーランドを訪れた際の、お揃いのカチューシャを着けたプリクラを公開し「いつか三姉妹揃うといいなぁ」と願った。
MINAMIも同日、同様の投稿をしており「さーちゃんがしーちゃんとねえねを連れてサプライズでディズニー連れてきてくれた 満喫中なので一旦プリ投稿 リアル夢の国すぎてる、本当にありがとう」とさくらへの感謝をつづった。
この投稿に、ファンからは「どこ見ても可愛い」「眼福」「最強姉妹」「仲良しで最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
