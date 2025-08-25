日本陸連は２５日、都内で会見を行い、７月の日本選手権男子４００メートルの決勝で失格となった佐藤風雅（ミズノ）の記録が有効となり、１着に変更となったと明らかにした。

決勝で佐藤は４５秒２８のトップでフィニッシュ。しかし、３００メートル付近でレーンに侵入したと判定。「２歩ラインを踏んだ」との報告を受けて映像などを確認したところ「１歩完全に踏み越えた」画像が存在したことからレース後に失格となり、今泉堅貴（内田洋行ＡＣ）が１位に繰り上がっていた。

日本選手権直後に所属先のミズノは抗議をしたものの、審判長は失格と裁定。ミズノが不服として上訴後、日本陸連側は主管の東京陸協、日本陸連競技運営委員会とともに事実確認を行った。さらに世界陸連に対してもルールの確認。「１歩完全に踏み越えた」の判定は取り消すことになったが「２歩ラインを踏んだ」に失格理由が変更となった。

その後ミズノは再び抗議。審判長は裁定結果を変更しないこととするも、上訴を受け付けることを決定した。ジェリー（上訴審判員）による「２歩ラインを踏んだ」の裁定を棄却。裁定を受けて日本選手権男子４００メートル決勝のリザルト変更を提出し、２４日になって世界陸連のリザルトが更新されていることが確認された。

今回の変更はルール解釈の正誤が原因で勃発。「接地の一連の動作の中でかかとがラインを踏んでいる場合があったとしても、接地面のなる足がすべてラインを超えていた瞬間がある場合は失格となる」との見解だった。ところが「接地面となる足（つま先部分）がラインを完全に超えていたとしても、一連の接地の動作の中でかかとがラインを踏んでいる場合は、踏み越えているとはならない」が正しい解釈だったという。

今回の訂正により、世界ランキングポイントが佐藤に加算される。９月の世界選手権（東京）の出場圏外だが、日本選手権の結果が反映された場合は出場圏内に浮上する可能性もある。その場合は３大会連続の代表入りが有力となる見込みだ。

前代未聞の事態には多くのファンが反応。「そ、そんなことあるの？陸連さん遅くない？」「今になって失格取り消しとはなぜ…？」「なんてこったい！」「陸連は疑われないためにもビデオを公開すべき！」「過去に同様の事例で失格になった選手達はどうなるのでしょうか」などの声が上がっている。