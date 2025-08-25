¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÄË¼ê¡Ä¥ê¡¼¥ºÀï¤ÇÉé½ý¤Î¥µ¥«¤¬ºÇÂç4½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤«¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ï·ç¾ì¤Ø
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤Ï¿ô½µ´ÖÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£25Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥«¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö23Æü¤ËËÜµòÃÏ¡Ø¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·±¦Â¤Ç¹ë²÷¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÄË¤á¡¢53Ê¬¤Ë¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤È¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½é¥´¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¥ê¡¼¥º¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢5¡Ý0¤Ç³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥«¤ÏºÇÂç4½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö31Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè3Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤ä¡¢Íè·î¾å½Ü¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÄË¤á¤ÆÌó3¥«·î´Ö¤ËÅÏ¤ë·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Û¤É¿¼¹ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç±¦¸ª¤òÄË¤á¤Æ38Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ï²óÈò¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£º£½µËö¤Ë¹µ¤¨¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Î½Ð¾ì²ÄÈÝ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¥«¥¤¡¦¥Ï¥ô¥¡¡¼¥Ä¤â¤Ò¤¶¤ÎÉé½ý¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½MF¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Î¥¢¥´¡¼¥ë¤ä¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿ÍDF¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤âÄ¾¶á¤Î¥ê¡¼¥ºÀï¤ò·ç¾ì¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤ò´Þ¤á¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÄ¾¸å¤«¤éÉé½ý¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤ÈÆ±MF¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤ò³ÍÆÀ¤·Á°Àþ¤Î³È½¼¤ËÀ®¸ù¡£¥È¥í¥µ¡¼¥ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¡¢U¡Ý21¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê¡¢U¡Ý17Æ±ÂåÉ½FW¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥¦¥Þ¥ó¤é¤âÍÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
