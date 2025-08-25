渡邊渚、自身の活動の影響力に喜び「誰かに伝わっているんだなって思えました」
【モデルプレス＝2025/08/25】タレントの渡邊渚（28）がモデルプレス編集部の取材に応じ、執筆活動について語った。
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」＃30（8月25日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）の収録後に実施した。
PTSD（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表し、現在はその経験を活かして精神疾患への理解の普及活動を行っている渡邊。執筆活動が増えており、「同じような精神疾患を抱える方から『自分は今どん底にいて元気になれないかもって思ってたけど、こうやって元気になった人がいるんだったら自分もそうなれるかもと希望になった』と言われた時に、やっていてよかったなと思います」と他人だけでなく、自身の励みにもなっているよう。
また、「最近学生たちとお話しする機会があったんですけど『渚さんの本を読みました。人生に迷ってる今、渚さんの書いた文章にすごく励まされました」って言われて、すごく嬉しかったです。自分の言葉が誰かに伝わっているんだなって思えました」と嬉しそうな表情を見せた。
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組では、上場企業を始めCFO（最高財務責任者）を歴任し、自ら企業買収して企業価値を数千倍に成長させるなど数々の企業の事業再生に成功した小塚祥吾氏と、「REAL VALUE」の仕掛け人・COO（最高執行責任者）西川将史氏がお金の使い方についてトークを繰り広げた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」＃30（8月25日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）の収録後に実施した。
◆◆渡邊渚、自身の励みにもなっている活動
PTSD（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表し、現在はその経験を活かして精神疾患への理解の普及活動を行っている渡邊。執筆活動が増えており、「同じような精神疾患を抱える方から『自分は今どん底にいて元気になれないかもって思ってたけど、こうやって元気になった人がいるんだったら自分もそうなれるかもと希望になった』と言われた時に、やっていてよかったなと思います」と他人だけでなく、自身の励みにもなっているよう。
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組では、上場企業を始めCFO（最高財務責任者）を歴任し、自ら企業買収して企業価値を数千倍に成長させるなど数々の企業の事業再生に成功した小塚祥吾氏と、「REAL VALUE」の仕掛け人・COO（最高執行責任者）西川将史氏がお金の使い方についてトークを繰り広げた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】