「シティでの時間は本当に素晴らしかった。だが…」マンC10番→エバートン18番が完全復活へ。三笘薫を擁する難敵相手に鮮烈２A
元マンチェスター・シティの10番、現エバートンの18番がこけら落としの主役になった。
８月24日に開催されたプレミアリーグ第２節で、昨季13位のエバートンが三笘薫を擁する同８位のブライトンと新本拠地ヒル・ディッキンソン・スタジアムで対戦。シティからレンタルで加入中のジャック・グリーリッシュが２アシストをマークし、２−０で快勝した。
23分に高速クロス、52分に優しい落としで得点を演出した29歳のイングランド代表MFは、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューに対応。手応え十分にこう語った。
「これは大きな試合だった。新しいスタジアムでの初戦だったので、良い戦いを見せたいと思っていた。その目標は達成できた。ブライトンとの試合はタフだから、勝利を手にできて嬉しい」
グリーリッシュはシティ４年目だった昨季、リーグ戦での先発は７試合に留まり、クラブ・ワールドカップ（W杯）ではメンバー外になった。キャリアの立て直しへ期する思いは強い。
「マンチェスター・シティでの時間は本当に素晴らしかったが、今夏は変化が必要だと感じた。デイビッド・モイーズ（監督）とフェイスタイムで話した瞬間、ここに来たいと思った。加入した理由はたくさんあるなかで、今日その理由を示した」
アストン・ビラからシティに渡った際の移籍金から、“１億ポンドの男”とも称される逸材は完全復活なるか。屈辱のクラブW杯を経て、北中米W杯を見据えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エバートンで水を得た魚？グリーリッシュが鮮烈２アシスト
