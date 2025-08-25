「シティでの時間は本当に素晴らしかった。だが…」マンC10番→エバートン18番が完全復活へ。三笘薫を擁する難敵相手に鮮烈２A

「シティでの時間は本当に素晴らしかった。だが…」マンC10番→エバートン18番が完全復活へ。三笘薫を擁する難敵相手に鮮烈２A