「これがラストショットか？」ユージ、10歳娘との手つなぎショット公開「最高の時間」「幸せいっぱい」
タレントのユージさんは8月25日、自身のInstagramを更新。10歳の次女と手をつないだショットを披露しました。
また、「もうダメか？早くない？そんなもん？急いで妻に写真撮ってもらった。これがラストショットか？笑 よし、宝物にしよう」とつづり、娘の反応への寂しさを明かしています。
「手つないでくれるのも今だけだよ〜」ユージさんは「10歳になった娘と久々に手を繋いでみたらめっちゃ恥ずかしがってた」とつづり、2枚の写真を投稿。10歳の次女とのツーショットです。2人は手をつなぎ、ユージさんはとてもうれしそう。次女も笑顔ですが、少し照れくさそうにも見えます。
