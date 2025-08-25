タレントのユージさんは8月25日、自身のInstagramを更新。10歳次女との仲むつまじい姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ユージさん公式Instagramより）

タレントのユージさんは8月25日、自身のInstagramを更新。10歳の次女と手をつないだショットを披露しました。

【写真】10歳娘との手つなぎショット

「手つないでくれるのも今だけだよ〜」

ユージさんは「10歳になった娘と久々に手を繋いでみたらめっちゃ恥ずかしがってた」とつづり、2枚の写真を投稿。10歳の次女とのツーショットです。2人は手をつなぎ、ユージさんはとてもうれしそう。次女も笑顔ですが、少し照れくさそうにも見えます。

また、「もうダメか？早くない？そんなもん？急いで妻に写真撮ってもらった。これがラストショットか？笑　よし、宝物にしよう」とつづり、娘の反応への寂しさを明かしています。

ファンからは、「めっちゃかわいい」「最高の時間ですね」「娘ちゃんの、ちょっぴり照れたようなお顔がめちゃ可愛いな」「手繋いでくれるのも今だけだよ〜」「幸せいっぱいな父娘」「いくつになっても 女の子はDaddyが好き」「こんなカッコいいお父さん羨ましいなあ」との声が集まりました。

娘2人のショットも披露

9日には「今週末は熱海に行ってきました」とつづり、娘2人のショットを公開していたユージさん。家族旅行の様子を披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)