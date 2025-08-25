YOSHIKI¡¢À¤³¦°ä»º¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡Ö¥É¥íー¥óÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¡×¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¥³¥ó¥µー¥È¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡YOSHIKI¤¬¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¤Ç¡ØYOSHIKI ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¸ø±é È¯É½µ¼Ô²ñ¸«¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¡ÖHegra¡×¤ÇÆÃÊÌ¥³¥ó¥µー¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛYOSHIKI¡¢²ñ¸«¤Ë¿¿¤ÃÇò¤Î¥¹ー¥Ä¤ÇÅÐÃÅ¡Ë
¡¡¤³¤Î¸ø±é¤Ï¡ØAncient Kingdoms Festival¡Ù¤Î¡ÖHegra Candlelit Classics¡×¥·¥êー¥º¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ü¥Á¥§¥Ã¥ê¤ä¥ë¥É¥ô¥£¥³¡¦¥¨¥¤¥Ê¥¦¥Ç¥£¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¥ª¥Õ¥¡ー¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢1Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ò¾Ä¤ÎËö¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤ÏÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¤ò´î¤ÖÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£YOSHIKI¤âº£²ó¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Ô¥¢¥Î¤ÏÃÆ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤µ¤ó¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤¢¤Ã¤¿·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥É¥íー¥óÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤³¤Ç¿·¶Ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
