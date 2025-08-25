谷本将志容疑者は過去にもオートロックマンションに“女性のあとをつけて侵入”…自宅に押し入り暴行した罪で３年前に執行猶予つき有罪判決　神戸女性刺殺事件

神戸市で女性が刺殺された事件、容疑者とみられる男が女性が勤務先を出た直後から後をつけていた様子が防犯カメラに映っていました。



８月２０日午後６時半ごろ、神戸市中央区の防犯カメラの映像には、リュックを背負った男が道路を横切り、ビルの入口の様子を伺う様子が映っています。その直後、亡くなった女性らとみられる３人組の女性が勤務先のビルから出てきました。



女性らが交差点で別れた約１０秒後、１人になった被害者とみられる女性のあとをつけていきます。この男は、殺人の疑いで逮捕された東京都新宿区の会社員・谷本将志容疑者（３５）とみられます。





警察によりますと、谷本容疑者は神戸市中央区にあるマンションで住人の女性（２４）の胸などをナイフで数回刺して殺害した疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、女性の勤務先近くの防犯カメラには、退勤時刻とほぼ同じ時間帯に谷本容疑者とみられる男の姿が映っていて、谷本容疑者は女性を５０分以上にわたって尾行し続けた可能性があるということです。一方、谷本容疑者は３年前、傷害やストーカー規制法違反などの罪で執行猶予のついた有罪判決を受けていたことが分かりました。訴訟記録などによりますと、谷本容疑者は路上で見かけて一方的に好意を抱いた女性に対し、約５か月間つきまとうなどのストーカー行為に及んだうえ、オートロックのかかった女性の住むマンションで、女性の後に続いて侵入し女性の自宅に押し入って暴行し、けがをさせたということです。