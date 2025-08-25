

左から小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登

音楽ユニット・TM NETWORKの小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登が25日、都内で行われた『TM NETWORK 2025 IP』プレス内覧会・記者会見に登壇した。

『TM NETWORK 2025 IP』（以下『TM 2025 IP』）は、TM NETWORKにとってキャリア初となる大規模展覧会。8月26日から10月3日まで、東京・Ginza Sony Parkで開催される。TM NETWORKの3つの「IP」――知の財産（Intellectual Property）、知の公園（Intelligence Park）、知の哲学（Inspiring Philosophy）――をテーマにした展示となっている。

展覧会のコンセプトやロゴの原案を小室が手がけていたという。銀座という場所に縁が深く、Ginza Sony Parkの動向を以前からチェックしていたという小室は、この展覧会を「40年やってきたご褒美みたいな感じ」と表現した。

また、ロゴは小室がホテルのメモ帳に描いたラフが原案になっていることも明かされ、TM NETWORKの3人をイメージし、三角形を多用したデザインに、彼らしいこだわりが詰まっていることがうかがえた。

この日は、『タマ&フレンズ』のキャラクター「タマ」もお祝いに駆けつけた。最新技術を駆使した展示とは対照的に、アナログな着ぐるみのタマを見て、小室は思わず「アナログ（笑）」と笑顔を見せる一幕も。

［知の公園（Intelligence Park）］では、TM NETWORKの新曲が公開されることが決定。今年4月の横浜アリーナでのライブで披露された「We Can't Stop That Way」が、この『TM 2025 IP』用にアレンジされ、ニューヴァージョンとして公開される。