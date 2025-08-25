Â¿¤¯¤ÎÅç¸¶»ÔÌ±¤é¤È¡È¤Ò¤²¤Î»ÔÄ¹¡É¤¬ºÇ¸å¤ÎÊÌ¤ì¡Ä¡Ö¸µÅç¸¶»ÔÄ¹ ¾â¥±¹¾ ´É°ì¤µ¤ó¹ðÊÌ¼°¡×¡ÔÄ¹ºê¡Õ
±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¤ÎÂç²ÐºÕÎ®È¯À¸Åö»þ¡¢Åç¸¶»ÔÄ¹¤È¤·¤ÆºÒ³²¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¾â¥±¹¾ ´É°ì¤µ¤ó¤¬¡¢22Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿¾â¥±¹¾ ¸µ»ÔÄ¹¡£25Æü¤ËÁòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤¬±Ä¤Þ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤é¤¬ºÇ¸å¤ÎÊÌ¤ì¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
34Ç¯Á°¡¢Ê®²Ð¤Îµ²±¤ò¹ï¤ó¤À±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¡£
º£¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡¢É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ºÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º×ÃÅ¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Ò¤²¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿¼Ì¿¿¡£
22Æü¤Ë94ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åç¸¶»Ô¤Î¸µ»ÔÄ¹¡¢¾â¥±¹¾ ´É°ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬Ë¬¤ì¡¢ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅç¸¶»ÔÌ±¡Ë
¡Ö·è¤·¤Æ¹â¤Ö¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Ä¤âÅç¸¶ÊÛ¤Ç ¡È¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡É ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¯¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¿Åù¤Ë¡Ä¡×
¡ÊÅç¸¶»ÔÌ±¡Ë
¡ÖºÒ³²¤Î»þ¤Î³èÌö¤Ö¤ê¡¢ºÓÇÛ¤Ö¤ê¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¡×
1980Ç¯¤«¤é12Ç¯´Ö¡¢Åç¸¶»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¾â¥±¹¾¤µ¤ó¡£
¡Ê¾â¥±¹¾ »ÔÄ¹(Åö»þ)¡Ë
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡£ÂÀÅÄÀèÀ¸¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤µ¡²ñ¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
1990Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¤ÎÊ®²ÐºÒ³²¡¢¤½¤·¤Æ43¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿91Ç¯6·î3Æü¤ÎÂç²ÐºÕÎ®¤Ç¤â¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÇÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾â¥±¹¾ ¿û°ì¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÂÎ°é´Û¤¢¤ë¤¤¤ÏÉðÆ»¾ì¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ»ä¤Ï¤Ä¤¤ÊÑ¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤éÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¡×
¥Ò¥²¤òÄ¹¤¯¿¤Ð¤·¤¿¤½¤Î»Ñ¤«¤é¡¢ÉÕ¤¤¤¿Ì¾Á°¤Ï ¡È¥Ò¥²¤Î»ÔÄ¹¡É¡£
¡È»³¤¬¼ý¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÄæ¤é¤Ê¤¤¡É ¤È¤¤¤¦¸Ç¤¤°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾â¥±¹¾ ¿û°ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥Þ¥°¥Þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç»ä¤Ï¥Ò¥²¤òÄæ¤ê¡¢ËÉºÒÉþ¤òÃ¦¤°¤È»ÔÌ±¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤òÅÒ¤·¤¿¤¤¡×
ÂàÇ¤¸å¤Ï¡¢ºÆ¤Óºß¿¦Ãæ¤ÈÆ±¤¸ËÉºÒÉþ¤È¥Ò¥²¤ò¤Ä¤±¤ÆÁ´¹ñ¤ò²ó¤ê¡¢ºÒ³²¤Î¶µ·±¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾â¥±¹¾ ¿û°ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ØÈòÆñ¤·¤Æ¤â²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¡Ø²¿¤â¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È »×¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¶õ¿¶¤ê¤òí´í°¤·¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¸À¤Ã¤¿¡×
·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È±ÀÀç³ÙºÒ³²µÇ°´Û¤ÎÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤Ë¤â½¢Ç¤¡£
ËèÇ¯6·î3Æü¤Î¡Ö¤¤¤Î¤ê¤ÎÆü¡×¡£
¾â¥±¹¾¤µ¤ó¤Ï ¤ª¤È¤È¤·¤Þ¤ÇËèÇ¯¡¢¸¥²Ö¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅç¸¶»Ô ¶â»Ò ½¡¹° ¾ÃËÉÃÄÄ¹¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¬»ÔÄ¹¤È¤¤¤¦¿¦¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤ò¼é¤ë¤ó¤À¡ª¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¤µ¤³µ¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¡¢¿¦Ì³¤ËÀº¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ê¸ÅÀî Åç¸¶»ÔÄ¹¡Ë
¡Öº£¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊºÒ³²¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Îå«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤º¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Éá¸³Ù¤ÎºÒ³²¤Î¶µ·±¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¾â¥±¹¾ ´É°ì¸µ»ÔÄ¹¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¡×
¡ÊÄ¹ÃË ½¨Ô¢¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î³§ÍÍ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âº·É¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
25Æü¤ÎÁòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¡£
Âç²ÐºÕÎ®¤ÎÈ¯À¸Åö»þ¤Ë»Ô¤Î¿¦°÷¤À¤Ã¤¿¡¢±ÀÀç³ÙºÒ³²µÇ°´Û¤Î´ÛÄ¹¿ùËÜ ¿°ì¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¡£
¡Ê±ÀÀç³ÙºÒ³²µÇ°´Û ¿ùËÜ ¿°ì´ÛÄ¹¡Ë
¡ÖËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì¿¤äÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤ÌÜÀþ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡È¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÄ®¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤Î¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡É
»ÔÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿À¸³¶¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¾â¥±¹¾ ´É°ì¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Åç¸¶¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È20Ç¯¡¢30Ç¯(·Ð¤Ã¤Æ¤â¡Ë¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
