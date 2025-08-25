ºä°æËÉºÒÁê¤¬¼¯»ùÅç»ë»¡¡¡±öÅÄÃÎ»ö¤¬Éüµì»Ù±ç¤òÍ×Ë¾
¡¡ºä°æ ³ØËÉºÒÃ´ÅöÁê¤â¼¯»ùÅç¤òË¬¤ì¡¢±öÅÄÃÎ»ö¤«¤é8·î8Æü¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¡¢ÂæÉ÷12¹æ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ø¤Î»Ù±ç¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ºä°æËÉºÒÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï8·î8Æü¤ÎÂç±«¤ÇÂç¤¤¯¸î´ß¤¬Êø¤ì¤¿¡¢°¨ÎÉ»Ô²Ã¼£ÌÚÄ®¤òÎ®¤ì¤ëÌÖ³ÝÀî¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ä¡¢Àè½µ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Éüµì¹©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê±öÅÄÃÎ»ö¡Ë
¡ÖÂç¿Ã¤«¤é¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´Ä¶À°È÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¹ñ¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢Éüµì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÌÖ³ÝÀî¤Ë¤«¤«¤ë¹ñÆ»10¹æ¤ÎÌÖ³Ý¶¶¤Ï¡¢Á´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¿ô¤«·î¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£