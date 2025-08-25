◆第９回沖縄・石川親善高校野球交流試合▽第１試合 ウェルネス沖縄５―５金沢（２５日・弁慶スタジアム）

第９回沖縄・石川親善高校野球交流試合が２５日、石川県小松市の弁慶スタジアムで行われた。今夏の石川大会で準優勝した金沢は、招待チームのウェルネス沖縄と対戦し、５―５で９回引き分けとなった。５失策と守備のミスも目立ったが、７回には４安打で３得点を挙げて一時は逆転。先発の１４４キロ右腕、丹保友佑（２年）は６回まで７安打、３失点を許しながらも粘り強く力投。同じく最速１４４キロ右腕、鈴木耀晟（２年）は７回から登板し、２イニングを２安打、１失点となったが、伸びのあるストレートは１４２キロをマークした。良い面も悪い面も出た試合となり、武部佳太監督は「夏とはメンバーががらりと替わる中、良い経験をさせてもらいました。普段の練習試合とは違う緊張感のある試合が出来ました」と感謝した。

今夏の石川大会では決勝進出を果たしたが、小松大谷に延長１０回タイブレークの末に７―８で惜敗した。３回まで６得点を挙げてリードしたが、９回に追いつかれてまさかの逆転負け。新キャプテンの大関祐晴捕手（２年）は「最後の１球を取り切れなかった悔しさが残っている。新チームでは、１球にこだわって取り組んできました」と振り返る。この日も６回まで１―３とリードされる展開が続いたが、最後まで集中力を切らすことなく戦い抜いた。

秋の大会は２８日に抽選が行われ、９月６日に開幕する。「まだ、ベンチ入りメンバーも、ポジションも決まっていない。秋は大会期間中に成長していく」と指揮官。実戦を通して、さらなるステップアップを目指す。（中田 康博）

◆沖縄・石川親善交流試合 野球技術の向上、親睦を深めることを目的に２０１７年から両県の高野連が主催。今年はウェルネス沖縄が招待され、２６日は小松大谷、北陸学院、２７日は日本航空石川と対戦する。