菅義偉氏（資料写真）

インドのモディ首相が２９、３０日の日程で来日する。アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）、日韓首脳会談に続く重要な国際行事で、石破茂首相を巡る「外交ウイーク」の締めくくりだ。ＪＲ東日本が開発中の新型車両の採用などインド高速鉄道事業との連携で合意を交わせるかが焦点。日韓議員連盟会長として両国の首脳会談を支えた菅義偉元首相（衆院神奈川２区、自民党副総裁）が対インド外交でも橋渡しをサポートする見通しだ。

■次期新幹線「Ｅ１０系」が弾みに

菅氏は首相在任中から対面、電話を含めモディ首相と複数回会談している。歴代首相経験者が務める日印協会会長に就き、２０２３年７月にはＪＲ東日本の深沢祐二社長（現会長）ら経済人約１００人と訪印。モディ首相との協議の場をセットし、両国経済交流の強化を促している。

日本政府関係者によると、インド政府は独立１００周年（２０４７年）に向けて高速鉄道網の建設を計画。ムンバイ─アーメダバード間約５００キロを先行整備区間に位置付けており、ＪＲ東が開発している次期新幹線「Ｅ１０系」の採用を検討中とされる。交渉が成立すれば鉄道インフラの輸出拡大の起爆剤となりそうだ。

ＪＲ関係者によると、交渉過程でインド側は価格などを巡り日本との連携に難色を示す場面もあったが、新幹線運転士技能講習へのインド人研修生の受け入れなどの支援策を通じ軟化したとされる。今回の訪日では石破、モディ両首相がそろって新幹線の関連施設を視察する方向で調整が進められているという。