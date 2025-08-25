「月刊ホビージャパン」2025年10月号は8月25日発売。「ジュラシック・ワールド」巻頭特集
ホビージャパンは「月刊ホビージャパン」2025年10月号を8月25日に発売した。価格は1,430円。
今号は「ジュラシック・ワールド」と「ガンプラ45年史」を特集。巻頭で「ジュラシック・ワールド」に登場する恐竜プラキットの作例やディオラマを掲載し、第2特集で「ベストメカコレクション 1/144 ガンダム」を始めとしたガンプラの歴史を記している。
この他、特別企画として駆逐艦「雪風」にまつわる艦船模型や制作ハウツーを掲載。映画「雪風 YUKIKAZE」解説やスーパーバイザーの福井晴敏氏へのインタビューも掲載している。
