SNSフォロワー110万人を超える人気インフルエンサー「るるたん」のファースト写真集『R-25』が20日にリリースされました。都内最大規模の大型店舗で約3年にわたり指名No.1を獲得した経歴を持つ謎の美女・るるたん。通常版とは別カットの生写真とケースが封入された特装版は発売して間もなく完売店が続出しています。



【写真】美貌とHカップボディが武器！「るるたん」のファースト写真集が話題です

るるたんは、1999年生まれのアダルトインフルエンサー。19歳の時にデリヘル嬢としてデビューし、新宿の都内最大規模の大型店舗で18か月間にわたり指名No.1を獲得、その後殿堂入りを果たした伝説のナイトワーカーです。現在はYouTubeやTikTokを中心に活動するインフルエンサーとして活躍しています。



本格グラビアデビューとなった『R-25』では、沖縄の青い空と美しい海を舞台に、「パネマジなし」の美貌とHカップボディを惜しげもなく披露しています。写真集のテーマは「彼女との沖縄旅行」で、撮影は唐木貴央氏が担当しました。通常版は4000円（税込）、特装版は5999円（税込）で販売中。特装版には専用ブックケースと通常版とは別カットの生写真が封入されています。こちらは発売後すぐに完売する店舗が続出し、ファンからの注目度の高さがうかがえます。



るるたんは「ずっと目標だった『出版社さんから紙の写真集を出す』という夢が叶いました。見守ってくださるファンの皆様のおかげです！！本当にありがとうございます。この写真集のテーマは『彼女との沖縄旅行』です。沖縄の広い海で遊んで、食べて、沢山笑いました。るるたんと付き合ったらこんな感じなのかな〜と沢山『妄想』しながら見ていただきたいです！19歳から夜の世界に生きている私には無理だと思っていた、出版社さんからの写真集。叶えていただき本当に感謝しております。この写真集を手に取ってくださった皆様に好きなように『解釈』して、好きなように『妄想』して頂けたらうれしいです。るるたんのことを少しでも好きになってもらえますように！！願いを込めて」とコメントしています。



【るるたんプロフィール】

1999年生まれ。19歳の時にデリヘル嬢としてデビュー。新宿の都内最大規模の大型店舗で、18カ月間のNo.1を経て殿堂入り。現在は、アダルトインフルエンサーとして活動。2024年9月には、myfansにて自身初となるAVを公開し、爆発的な売上を記録。今はマネジメント事務所の運営にも力を入れている。SNS総フォロワー数は110万人。最新情報は公式X（@ruruka820）