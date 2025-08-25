【ムリ！義母に援助1万円】夢の注文住宅のため！節約と貯金「がんばるぞ〜」＜第1話＞#4コマ母道場
もし「義母に毎月1万円の援助」を要求されたらどう感じますか？ 「払いたくない！」「1万円くらいなら助けてあげたい」……いろいろな意見があると思いますが、結局のところ答えは「義実家との関係」に集約されるのかもしれません。今回は余裕のない家計のなか、義姉からこの要求をされてしまったママが主人公です。
第1話 嫌な予感
【編集部コメント】
義母は末期ガンなんだとか。それはカオリさんも知っていましたが……義姉とは普段そこまで交流がなかったそう。滅多なことでは電話をしてこない義姉からの電話は、「義母への援助」を求めるものでした。しかし現在カオリさんは憧れのマイホームを建てるため、節約しながらの貯金に励んでいます。予算的には厳しいけれど注文住宅を希望していて、間取りやシステムキッチンなど、こだわりを詰め込んだ家に住むことを考えているそう。ツライ物価高にも負けず、ヘアカラーをセルフでしたり、服はフリマアプリで購入したりして、身を削りながらなんとか対応しているそう。そんななかでの月1万円の要求……これは波乱の予感ですね！！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
