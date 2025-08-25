【「ソフィエラ」「シャルメド」「エルメダ」再生産】 9月2日11時より予約開始

コトブキヤは、プラモデル「ソフィエラ」、「シャルメド」、「エルメダ」の再生産分を9月2日11時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。

同社が展開する「SF×ファンタジー」を題材としたプラモデル「アルカナディア」シリーズに登場する悪魔型ディアーズ「ソフィエラ」、天使型ディアーズ「シャルメド」、「エルメダ」が再登場。

それぞれのキットで非戦闘状態「ノーマルモード」と戦闘状態「ウィライズモード」の2種類の形態を各部の専用パーツの組み換えにより再現。武装やフェイスパーツの組み換えが楽しめる。

(C) KOTOBUKIYA