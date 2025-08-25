「アルカナディア」より「ソフィエラ」「シャルメド」「エルメダ」の再生産が決定。9月2日に予約開始
【「ソフィエラ」「シャルメド」「エルメダ」再生産】 9月2日11時より予約開始
コトブキヤは、プラモデル「ソフィエラ」、「シャルメド」、「エルメダ」の再生産分を9月2日11時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。
同社が展開する「SF×ファンタジー」を題材としたプラモデル「アルカナディア」シリーズに登場する悪魔型ディアーズ「ソフィエラ」、天使型ディアーズ「シャルメド」、「エルメダ」が再登場。
それぞれのキットで非戦闘状態「ノーマルモード」と戦闘状態「ウィライズモード」の2種類の形態を各部の専用パーツの組み換えにより再現。武装やフェイスパーツの組み換えが楽しめる。
【予約開始日のお知らせ】#アルカナディア 再生産- コトブキヤオンラインショップ (@kotobukiya_2han) August 25, 2025
「ソフィエラ」「シャルメド」「エルメダ」につきまして、オンラインショップでは下記日程よりご予約を開始いたします。
＜ご予約開始＞
2025年9月2日（火）AM 11：00
※お一人様につき各商品2個まで pic.twitter.com/w2mJpb4hDG
(C) KOTOBUKIYA