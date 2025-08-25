¾®Àô»á¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ë¿µ½Å¡¡¡Ö°ìÈÖ¤ÏÀ¯ºö²ÝÂê¤Î²ò·è¡×
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ï25Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Îº£·î¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¹ñÌ±¤¬°ìÈÖµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¯ºö²ÝÂê¤Î²ò·è¤À¡×¤È»ë»¡Àè¤Î¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£»²±¡ÁªÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÉâ¾å¤¹¤ëÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ë¿µ½Å¤ÊÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡¥³¥áÀ¯ºö¤ÎÅ¾´¹¤òÎã¼¨¤·¡Ö¼«¿È¤Î¿¦ÀÕ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÂçÇÔ¤ÎÀÕÇ¤¤Î½êºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬35.4¡ó¤Ç¡¢Á°²ó¤«¤é12.5¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡£ÀÐÇË¼óÁê¤¬¡Ö¼Ç¤¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤Ï40.0¡ó¤Ç¡¢¡Ö¼Ç¤¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤Ï57.5¡ó¤À¤Ã¤¿¡£