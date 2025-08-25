夫婦のLINE、一日何通が“普通”？連絡が少ない我が家、周りから心配される【ママリ】

夫婦のLINEが少ないのはおかしい？

旦那さんと必要最低限以外連絡取らない人いますか？

私の旦那とのLINE、『今から帰る』だけですwww🤣🤣

他の内容でLINEしても、質問系じゃなかったら返さずそのままスルーされたりしますww

周りに言うと、えー！ってびっくりされるし、結構みんなちゃんと連絡とってるので、うちが冷めてますかね？😇

でも、家では普通に会話あります！！！ 出典：

qa.mamari.jp

この記事では、夫婦でのLINEは必要最低限しかしないと言うと周りに驚かれるという投稿を紹介します。LINEの頻度や内容は夫婦によってさまざまだと思いますが、投稿者さんの夫は基本的に「今から帰る」のみなのだそう。質問ではないLINEはスルーされてしまうこともあるそうで、家では会話もあり夫婦仲に問題はないもののLINEの連絡頻度が少ないことから冷めているのかと感じたそう。

LINEの使い方は人それぞれですし、必要なことしか連絡しないというタイプの夫婦がいても全くおかしくはないですよね。こればかりは個人の考えや好みもあると思いますし、夫婦の空気感や暗黙のルールみたいなものがあるのかなと思います。



連絡が少ないことや簡素なことに対して投稿者さんが特に不満を感じていないのであれば全く問題はないでしょうし、今の形が夫婦のベストと言えるのではないでしょうか。

夫婦のLINEは何の話をしてる？

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

基本取らないです！

毎日夜ご飯は？だけです😌 出典：

qa.mamari.jp

うちも業務連絡だけです😂

もはや今から帰るもありません🤣 出典：

qa.mamari.jp

うちは結構連絡来ます🤣

家にいないことが多いからかもしれません！

すぐ帰ってくる日も出かけるなら気をつけて！って言われます🥵 出典：

qa.mamari.jp

夜ご飯の内容を聞いてくるというのは何だかほっこりしますよね。仕事で疲れた帰り道でも、夜ご飯のことを考えたら急いで帰らなきゃと思うのでしょうか。結構連絡が来るという方はどんな内容が来るのか気になりますよね。家で会話ができない分、少しでもLINEで…と考えてくれているのだとしたらとても素敵だなと感じました。



LINEの連絡頻度ひとつにしても夫婦それぞれの色があって面白いですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）