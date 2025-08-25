¤Æ¤ó¤¿¤«¤¯½é¸¡ºº¡¡£±Åù¤ò°Ý»ý¡¡£Ê£Á¤È¤Ê¤ßÌî
º£Ç¯¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥³¥á¤ÎÁáÀ¸ÉÊ¼ï¡¢¤Æ¤ó¤¿¤«¤¯¤Î½é¸¡ºº¤¬¤¤ç¤¦¡¢Å×ÇÈ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¤1Åù¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢Å×ÇÈ»ÔÆâ¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¤Æ¤ó¤¿¤«¤¯10.8¥È¥ó¤Ç¡¢¸¡ºº°÷¤¬ÂÞ¤«¤é¥³¥á¤ò½Ð¤·¡¢Î³¤ÎÂç¤¤µ¤äÂù¤ê¶ñ¹ç¡¢¿åÊ¬ÎÌ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢µÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤È±«¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¿å´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤äÅÄ¿¢¤¨¤Î»þ´ü¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¼è¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿¼ý³Ï¡£
JA¤È¤Ê¤ßÌî·ÐºÑÉô À¶¸¶°ìÏº¼¡Ä¹
¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤ê¤Ï¡ÊÉÊ¼Á¤¬¤ä¤ä¡Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â1Åù¤Î³ÊÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÇòÌ¤½ÏÎ³¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥«¥á¥à¥·¤âËÉ½ü¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¸©Æâ¤Ç¤Ïº£½µËö¤«¤éÄ¾Çä½ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£