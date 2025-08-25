ÉÙ»³¸©Æâ¡¡¥·¥í¥¨¥Ó¿åÍÈ¤²ÎÌ¡¡£··î¤Ï²áµîºÇÄã
Àè·î¡¢¸©Æâ¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¥·¥í¥¨¥Ó¤Îµù³ÍÎÌ¤Ï6¥È¥ó¤È7·î¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¿å»º¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àè·î¡¢¸©Æâ¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¥·¥í¥¨¥Ó¤Ï¤ª¤è¤½6¥È¥ó¤Ç¡¢²áµî10Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î67¥È¥ó¤«¤éÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¡¢7·î¤È¤·¤Æ¤ÏµÏ¿¤¬»Ä¤ë1985Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢´äÀ¥µù¹Á¤¬6.2¥È¥ó¤Èµù³ÍÎÌ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÀê¤á¡¢¿·Ì«µù¹Á¤Ï0.1¥È¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì°Ê¹ß¡¢¥·¥í¥¨¥Ó¤ÎÉÔµù¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Çº£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ïµù¶È¼Ô¤«¤é¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¿åÍÈ¤²¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤ê¡¢¸©¿å»º¸¦µæ½ê¤Ï¡Öº£¸å¤Î²óÉü¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£