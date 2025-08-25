【メイクミーハッピー】新作フレグランスネイルオイル「マスカットダージリン」登場

井田ラボラトリーズが展開するフレグランスブランド「メイクミーハッピー」から、爪や甘皮をケアしながら透明感のある香りを楽しめるネイルオイルが登場します。新作「マスカットダージリン」は、爽やかなマスカットと奥行きあるダージリンティーが溶け合う香り。気分をリフレッシュしながら指先を美しく保てるアイテムとして、2025年8月下旬より発売予定です。価格は\770（税込）とお手頃！

透明感あふれる「マスカットダージリン」の香り

今回新たに加わった香り「マスカットダージリン」は、瑞々しいシャルドネやレモンから始まり、ダージリンティーやローズウォーターの柔らかさへと変化。

最後はムスクとアンバーが余韻を残し、爽やかさと深みを兼ね備えた香りが楽しめます。大人気「ももウーロン」に続くティーフレグランスとして、指先から心地よく広がる新しい香りです。

秋限定♡ルルルン 金木犀の香りで叶えるしっとり透明感ケア

使いやすさとケア効果を両立したネイルオイル

ネイルオイルは滴下チューブタイプを採用しており、1滴ずつ量を調整しながらハイポニキウムや甘皮にピンポイントで塗布できます。

6種の植物オイル（ホホバ・バオバブ・アーモンド・オリーブ・ツバキ・ヒマワリ）と、爪を健やかに保つケラチンを配合。

高保湿でありながらベタつきにくく、外出先でも手軽にケアできるポケットサイズなので、デイリーケアにぴったりです。

気分を変える、指先からのリフレッシュ習慣

「メイクミーハッピー ネイルオイル マスカットダージリン」は、爪と甘皮をうるおしながら香りを楽しめる新しいケアアイテム。

透明感あるティーフレグランスは、リフレッシュしたい瞬間にも寄り添ってくれます。

ショッピングや仕事の合間、ふとしたときに香る優雅なマスカットティーが気分を和らげ、毎日のセルフケアをもっと心地よいものにしてくれるはず。\770（税込）で手に入る、自分への小さなご褒美です♡