¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆºòÇ¯ÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÆ»¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¶õÆ¶¤ÎÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢4700¤«½ê°Ê¾å¤Ç¶õÆ¶¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¤¦¤Á119¤«½ê¤Ï¡¢´ÙË×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Ï©¤Î´ÙË×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤È¤·1·î¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¡¢Å¾Íî¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï25Æü¡¢¹ñÆ»¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¶õÆ¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯ÅÙ¡¢Á´ÂÎ¤Î15¡ó¤Û¤É¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ª¤è¤½3000¥¥í¤Î¹ñÆ»¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢4739¤«½ê¤Ç¶õÆ¶¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤Á119¤«½ê¤Ç¤Ï´ÙË×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¶õÆ¶¤òËä¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£·îÃæ¤Ë¤Ï´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä¾³í¤¹¤ë»Ä¤ê¤Î¹ñÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â2028Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÄ´ºº¤ò½ª¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£