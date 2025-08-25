Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ø¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¡×¼«¿È9Ï¢¾¡¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇÅìËÌ¥·¥ê¡¼¥º¤Ø
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬26Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¹°Á°¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°¥«¡¼¥É¤Ç2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¼êÄË¤¤3¥¿¥Æ¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ø½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ëº¸ÏÓ¤Ï¡ÖÎ®¤ì¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Û¤É¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÂç»ö¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤Ç¹½¤¨¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¤Ï5·î17Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤«¤éÇËÃÝ¤Î9Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î11¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÅêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Âç´Ø¤Ë¡ÊÏ¢ÇÔ¤ò¡Ë»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿®Íê¤¹¤ë¡£Âç´Ø¤ÏÀÄ¿¹¡¦¹°Á°¤Ç2022Ç¯¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢6²ó2¼ºÅÀ¤Ç¾¡Íø¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Ï¹¥¤¡×¤ÈÃÏÊýµå¾ì¤Î´Ä¶¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢25Æü¤Ï¹°Á°¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¤·¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¤ËÂ³¤¡¢½©ÅÄ¤Ç¤Î27Æü³ÚÅ·Àï¤ÏÂçÄÅÎ¼²ð¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ï»Ä¤ê30»î¹ç¤Ç¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´Þ¤á¡¢¿¿·õ¤Ê°ÕÌ£¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¤é¡×¤ÈÂç´Ø¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëº¸ÏÓ¤¬¡¢¤ß¤Á¤Î¤¯¤ÎÃÏ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë