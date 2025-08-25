元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が24日放送の日本テレビ「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜前10・25）に出演し、「毎日食べる」という食べ物を明かす場面があった。

この日の番組ではロケの最後に東京ドームの横にある中国料理店「後楽園飯店」を訪れた。父の元プロ野球巨人終身名誉監督・長嶋茂雄さんが現役時代、試合前によく訪れた名店で、一茂も行きつけだという。「特に来たのは引退してから。取材して結構時間が空くんですよ、ジャイアンツの練習4時ぐらいに終わって試合6時からでしょ。2時間ぐらいどうしようかって腹減ってる時によく来ました」と振り返った。

一茂は父ゆかりの「フカヒレの姿煮入り汁そば」を注文。ほかに前菜盛り合わせや「ピータン別で。僕、ピータンないと死んじゃう」と大好物を頼んだ。

同店の看板メニュー「フカヒレの姿煮入り汁そば」は50年以上前、フカヒレと汁そばが大好きだった長嶋さんが当時のスタッフと話し合って、それをきっかけに生まれたのだという。一茂にとっても思い出の味で「結構ここでロケもさせてもらってますけど、たまにやらないとそういうことも風化しちゃうのも寂しいと思うのでね」としみじみ。

そしてピータンが届くと「ピータンはね、家の冷蔵庫に必ずある。毎日ピータン、家で食べる時は」と告白。かまいたちの濱家隆一と山内健司は「家でも食べるんですか？」「えー？」と驚いていた。