¡Ô¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡ÄÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿Í¤Ë´î¤ó¤ÇÄº¤¤¤Æ¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë»Å»ö¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ä·î¤Ë50Ëü°Ì¤Ï´ÊÃ±¤À¡ª¡Õ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹õÂôÇ¯Íº¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£°Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¼ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö·î¤Ë50Ëü°Ì¤Ï´ÊÃ±¡×¤È¤·¤¿¹õÂô¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤ËÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÁÆ¬¤Î¤¯¤À¤ê¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢¡ÔÎã¤òµó¤²¤¿¤éÀÚ¤ê¤¬Ìµ¤¤¡Õ¤È¤¹¤ë¹õÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢Îã¤È¤·¤Æ¡Ô¥¨¥¢¥³¥ó¡¢ÅÅµ¤´Ø·¸¡¢ÁÝ½ü¡¢²È´Ø·¸¤Î½¤Íý¤äÂç¹©¡Ä²È¤Ë½»¤à¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê»ö¤¬½ÐÍè¤ë²¿¤Ç¤â²°¡Ä¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ÐÍè¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î½¤Íý¤Ç°ìËü±ßÁ°¸å¤ÏÆñ¤·¤¤»ö¤Ç¤ÏÌµ¤¤¡Ä°ìÆü¿ô·ï²ó¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç5Ëü±ß¡¢1¤«·î20ÆüÆ¯¤¤¤Æ100Ëü¡Ä·ÐÈñ¤ò°ú¤¤¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¼ê¼è¤ê¤À¡Ä¡Õ¡Ô¸å¤ÏÁ´¤Æ¿Í´ÖÀ¡ÄÉ¾²Á¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¼¡¤«¤é¼¡¤À¡Ä¡£ËÍ¤¬¼ã¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæÊõ¤Î»³¤À¤¼¡ª¡Õ¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ô¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë½ÐÍè¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ëÇÚ¤¬¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ä¤½¤ÎÇÚ¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¾å¼ê¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¡Õ¤È¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤òÀ¸¤È´¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ëµ¤¼¡Âè¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¹õÂô¤Î°Õ¸«¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÉáÄÌ¡©¤³¤Ã¤Á¤Ï¡ÖÉ¬»à¡×¤ËÆ¯¤¤¤Æ20Ëü±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤¾¡©¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¤¬¥º¥ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡£¤â¤¦¾¯¤·À¤¤ÎÃæ¤Î»ö¤ò¹Í¤¨¤ÆÈ¯¸À¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤±¤ÉÏ·³²¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Õ
¡Ô¹õÂô¤µ¤ó¡£º£¡¢40Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤â¼ê¼è¤ê20Ëü±ßÂæ ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¶¥é¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¦¡¦¡¦¡Õ
¡Ô°Ç¥Ð¥¤¥È¤ËÁö¤ë¼ã¼Ô¤Ï¥Ð¥«¤À¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤ËÆ¯¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë·î¤Ë50Ëü¤â²Ô¤²¤ë¤Ê¤éº£ÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡£ÀÇ¹þÇ¯¼ý¤À¤È800Ëü°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤è¡©¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¶âÁ¬´¶³Ð¤¬Ãø¤·¤¯¥º¥ì¤Æ¤ë¤·°ìÈÌÀ¤´Ö¤òÃÎ¤é¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡Õ
¡¡¤Ê¤ÉÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ó¡¼¥È¤¤è¤·¤Þ¤Ç¤â¤¬¡¢
¡Ô¹õÂô¤µ¤ó¤½¤ì¤Ï°ã¤¦ÉáÄÌ¤Ç·î50¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¤À¤Ã¤Æ²¶¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤È¡¢¹õÂô¤Î°Õ¸«¤ò¿¿¤Ã¸þÈÝÄê¡£¹õÂô¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÀ¤´ÖÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿À¼¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤«¡¢¹õÂô¤Ï8·î25Æü¤Ë¡ÖÈ¿ÏÀ¤Ë¿ÍÀ¸¿§¡¹¡£¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
¡ÔÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿§¡¹¤ÊÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡Ä¤½¤ì¤¬»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡Õ
¡¡¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢
¡ÔËÍ¤¬17ºÐ¤«¤é¤Î2Ç¯´Ö¡Ä²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ÇÄ¹ÃË¤ÎËÍ¤¬²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢±Ä¶È¡Ê¼Ö¡¢¥ß¥·¥ó¡¢¥Ù¥Ã¥ÉÂ¾²¿¼ïÎà¡ËÌë¤Ï¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Î¥Ü¡¼¥¤¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÄ«¤Þ¤Ç¿¼Ìë¥Ð¡¼¤Î¥Ü¡¼¥¤¡Ä·î¤Ë6Ëü¡Á7Ëü¡ÊÅö»þ¤ÎÂçÂ´¤¬1Ëü5000±ß°Ì¡Ë¤Î²Ô¤®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¸½ºß¤Ê¤é50Ëü°Ê¾å¤Ç¤¹¡Ë¡Õ
¡ÔºÙ¤«¤¤»ö¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¾ÊÎ¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÏÃ¤·¤Ç¤¹¡£¡Õ
¡¡¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ø·î50Ëü±ß¡Ù¤Îº¬µò¤Ï¡¢¡Ö¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¸½Âå¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¹õÂô¤ÎÀâÌÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢»Å»ö¤ò3¤Ä³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¼ýÆþ¤¬¸«¹þ¤á¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¿Í¼êÉÔÂ¤Îº£¡¢»Å»ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤½¤¦¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï·ò¹¯¤ÇÂÎÎÏ¤Î¤¢¤ë°ìÉô¤Î¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Â³¤¯°ìÊý¤ÇÄÂ¾å¤²¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ø·î¤Ë50Ëü°Ì¤Ï´ÊÃ±¡Ù¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Ï¤äº¬ÀÏÀ¤Ç¤ÏÎ©¤Á¹Ô¤«¤º¡¢°ìÈÌ¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¼êÅö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Ã¯¤â¤¬´ÊÃ±¤Ë²Ô¤²¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£