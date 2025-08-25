プロボクシング元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏（44）が25日、自身のYouTubeチャンネル「前向き教室」を更新。元IBF世界スーパーバンタム級王者の小国以載（37＝角海老宝石）が出演した。小国は同日、都内で会見し、10月1日に東京・後楽園ホールでWBC世界同級13位チャイノイ・ウォウト（28＝タイ）とノンタイトル同級8回戦に臨むことを発表している。

小国は今年5月にWBOAP王者の村田昴（帝拳）に6回TKO負けして以来、約5カ月ぶりの再起戦となる。

細川氏から対戦相手チャイノイの特徴を問われ、小国は「タフっすね。まあ、あとは右（ストレート）と左フック」と警戒ポイントを答えた。細川氏は「でも、小国は相手がタフだろうが、タフじゃなかろうが、どうせ倒さないから関係ないやん。いかに（巧みに）ポイントを取っていくかというスタイルやん」と突っ込んだ。小国は「（チャイノイは）手数多く（距離を詰めて）来る。（小国は）しんどい。スタミナがない、おじさん。やばい」と距離をつぶされ、フィジカルで押し切られる危険性があることを自ら指摘した。

細川氏は「じゃあ、どうすんだよ！！」と重ねて問う。小国は「だから走り回ってるんですよ。対策は走る、ですよ」と断言。暑い時間帯には熱中症にならないようchocoZAP（ちょこざっぷ）も利用しながらロードワークに励み、スタミナ強化していることを強調した。

小国は今年4月に敵地フィリピンでジョンジョン・エストラーダに1回終了TKO勝ちしたものの、国内での勝利は19年5月にノンタイトル戦でスックプラサード（タイ）に10回判定勝ちしたのが最後となっている。細川氏から「いい試合せんでいいから、ちゃんと勝ってくれ！！」と6年ぶりの国内勝利で健在ぶりを示すことを期待された。