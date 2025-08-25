ºØÆ£²í¼ù»á¤¬¡Ö11¡×¤Î¸å·Ñ¼Ô¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö200¾¡¤ÏÂçÅê¼ê¤Î·®¾Ï¡×¡¡½÷»Ò¥Á¡¼¥àÀï¤ËÅÐÈÄ
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³«¶È¤òµÇ°¤·¡¢µð¿ÍOB¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤¬¸òÎ®»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡OB¤Ç2²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿ºØÆ£²í¼ù»á¡Ê60¡Ë¤Ï1²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£¸½Ìò¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¡ÖÁ°²ó¡¢ÀÅ²¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë1¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çº£Æü¤ÏÎÉ¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¾Ð´é¤Ç´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÅÄÃæ¾¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ11¤òÇØÉé¤Ã¤Æ³èÌö¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ØÄ©¤à±¦ÏÓ¤Ë¤â¡Ö199¾¡¤Þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£200¾¡¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£200¾¡¤ÏÂçÅê¼ê¤Î·®¾Ï¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£