Êì¿Æ¤Î¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢50ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦»³ÅÄ°¦¹ÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤Ç¤¹¡£
»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î14Æü¸á¸å11»þ¤¹¤®¡¢Æá¿Ü±ö¸¶»ÔÀ¾¹¬Ä®¤Î81ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤Î¼«Âð¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Î¸òºÝÁê¼ê¤Î50ºÐ¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¶»¤Ê¤É¤òÊ£¿ô²ó¡¢Â¤ÇÆ§¤ß¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ïÅö»þ¡¢Êì¿Æ¤È¤½¤Î¸òºÝÁê¼ê¤ÎÈï³²ÃËÀ¡¢¤µ¤é¤ËÃÎ¿Í¤ÎÃËÀ¡Ê34¡Ë¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ4¿Í¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÈÈ¹Ô»þ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿Êì¿Æ¤¬119ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿»þ¤ÏÃËÀ¤Î°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇÍÆÂÎ¤¬°²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö·ï¸å¡¢»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼Ö¤Ç¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ïÍâÆü¤Î15Æü¤ËÂçÅÄ¸¶»Ô¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤òÈ¯¸«¤·¡¢¼ò¿ì¤¤±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£