»³¼Ö¡¦¤ß¤³¤·¡¦²Ö²Ð¤¬¶¥±é¡¡²Æ¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¹âºê¤Þ¤Ä¤ê¤Ë£¹£µËü¿Í¡¡·²ÇÏ¡¦¹âºê»Ô
»³¼Ö¤ä¤ß¤³¤·¡¢¤½¤ì¤Ë£±Ëü£µ£°£°£°È¯¤Î²Ö²Ð¤¬¶¥±é¤¹¤ë·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¤Î²Æ¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¹âºê¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢£¹£µËü¿Í¤Î¿Í½Ð¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âºê¤Þ¤Ä¤ê¤Ï£²£³Æü¤È£²£´Æü¤Î£²Æü´Ö³«¤«¤ì»Ô¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤ò»³¼Ö¤ä¤ß¤³¤·¤¬Îý¤êÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âºê»Ô¤Ï¹¾¸Í·¿¤Î»³¼Ö¤ÎÊÝÍÂæ¿ô¤¬ÆüËÜ°ì¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤È¤·¤Ï£±£¹´ð¤¬»ÔÆâ¤ò½ä¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤Ä¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËèÇ¯¿Íµ¤¤ÎµðÂç¤À¤ë¤Þ¤ß¤³¤·¤äÁÏºî¤À¤ë¤Þ¤ß¤³¤·¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤Û¤«ÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÏÂÂÀ¸Ý¤ä°¤ÇÈÍÙ¤ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÔ½ë¤¬Â³¤¯Ãæ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¿Í¹©¹ßÀãµ¡¤òµîÇ¯¤è¤êÁý¤ä¤·¤ÆÀã¤ò¹ß¤é¤»¤¿¤Û¤«¾ÃËÉÃÄ¤¬¿å¤ò¤Þ¤¯¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£²£³Æü¤ÎÌë¤Ë¤Ï¡¢±¨Àî¤Î²ÏÀîÉß¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìó£±Ëü£µ£°£°£°È¯¤Î²Ö²Ð¤¬¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¹âºê¤ÎÌë¶õ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¹âºê¤Þ¤Ä¤ê¤ÎÌÏÍÍ¤òÍè·î£±£³Æü¤ÎÌë£·»þ¤«¤é£±»þ´Ö¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
