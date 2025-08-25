２４日のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第３２話「新之助の義」が放送された。

丈右衛門だった男（矢野聖人）が、またまた暗躍。出るはずだったお救い米が間に合わず、市中の民と奉行所の侍がもみ合いになる。

すると丈右衛門だった男が「米がないなら犬を食え？」「犬を食えとはまことか？まことにそんなこと言われたのか」と大きな声でひと芝居。薄汚れた格好に変装した一橋（生田斗真）が「そこのお侍さんが」と話を合わせ、指をさされた侍は「かようなことは言っておらぬ」と困惑する。

丈右衛門だった男は「犬をつかまえて食えと？食えとぉ〜？！」と感情を込めて熱演。心を動かされた新之助（井之脇海）は「お上の考え、しかと受け取った」と打ちこわしを心に決める。

次回予告が不穏。小判を手に持ち、さらなる暗躍を企てているとみられる丈右衛門だった男が不気味…なだけでなく、最後には蔦重（横浜流星）の肩に手をかけている姿が映された。

主人公じゃなかったら退場フラグ待ったなしの描写で、果たしてどうなるのか。公式インスタグラムにも予告編が投稿され、コメント欄では「最後のシーンが心配です 蔦重が無事だといいです」「予告のラスト、蔦重が振り返ったら…、どうなるの、気になります」「またあの人がいる。蔦重が心配」「また最後に蔦重が背後から襲われそうな終わり方で」「あの男が蔦重の所に？！」「じょっ、丈右衛門と呼ばれた男ーーーっ！！！蔦重に触るなーっ」などの声が並んだ。