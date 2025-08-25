¡Ú ¿ù±ºÂÀÍÛ ¡Û¡¡ºÊ¡¦ÄÔ´õÈþ¤Ø¼êÎÁÍý¡¡¡Ö¼øÆý¥¿¥¤¥à¤Ç¿²ÉÔÂÉ×ÉØ¤ÎÌþ¤·¡×¡Öº£Ç¯¤Ï²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¤Ê¬¤À¤±¤Ç¤â²Æì¤Ë¤·¤¿¤è¡×¡¡Âè£µ»Ò¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤È²ÈÂ²¤ÎÆü¡¹
ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ëÄ¹ÃË¤Î»Ñ¤ä¡¢²ÈÄí¤Ç³Ú¤·¤à¿©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¿ù±ºÂÀÍÛ ¡Û¡¡ºÊ¡¦ÄÔ´õÈþ¤Ø¼êÎÁÍý¡¡¡Ö¼øÆý¥¿¥¤¥à¤Ç¿²ÉÔÂÉ×ÉØ¤ÎÌþ¤·¡×¡Öº£Ç¯¤Ï²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¤Ê¬¤À¤±¤Ç¤â²Æì¤Ë¤·¤¿¤è¡×¡¡Âè£µ»Ò¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤È²ÈÂ²¤ÎÆü¡¹
¤½¤ÎÃæ¤Î°ìËç¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤¥Ù¥Ó¡¼¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤ªÃë¿²¤¹¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¤ª¤·¤ã¤Ö¤ê¤ò¤¯¤ï¤¨¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ÎÊÁ¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Þ¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬Î©¤Á¡¢Í¥¤·¤¯ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬¤òÉï¤Ç¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥¢·»¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤¹¤ä¤¹¤ä¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·»¤¬Ëå¤ò¸«¼é¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤½Ö´Ö¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤â¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Î¥ó¤ÏÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¡¢¹¥¤¤À¤Í¤§¡×¡Öº£Æü¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÏÇßÇ¼Æ¦¥µ¥é¥À¥Ñ¥¹¥¿¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡¢ºÊ¡¦ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î»®¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿ÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤Ï¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤ä¥È¥Þ¥È¡¢¥ì¥¿¥¹¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥½¡¼¥¹¤¬¤«¤±¤é¤ì¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¼øÆý¥¿¥¤¥à¤Ç¿²ÉÔÂÉ×ÉØ¤ÎÌþ¤·¡×¡Öº£Ç¯¤Ï²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¤Ê¬¤À¤±¤Ç¤â²Æì¤Ë¤·¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢ÌÚÀ½¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿²Æì¤½¤Ð¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õ¤¤¤É¤ó¤Ö¤ê¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢¿·Á¯¤Ê¥Í¥®¤È¹ÈÀ¸Õª¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¤ÏÃ¤ä»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¿©»ö¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¼«Âð¤Ç²ÆìÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤É¡¢¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤Î°ìÃ¼¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤È2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£
Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤µ¤ó¡¢2010Ç¯12·î¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤µ¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤ËÂè3»Ò¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤µ¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤ËÂè4»Ò»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¤Î½Ð»º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¡¢Âè5»Ò¤È¤Ê¤ë¡¢¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
