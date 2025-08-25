º£Ç¯¤âÍ¹ÊØ¶É¸ÂÄê¤Î¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ë...¡ª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ëÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥Ë¥Þ¥¤¤Ï¡¢2025Ç¯8·î22Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñÌó4000¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤È¡ÖÍ¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¡¢Í¹ÊØ¶É¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÌîºÚ¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¥Ü¥ê¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬5¼ïÎàÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ª³Ý¤±¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
A4¥µ¥¤¥º¤¬¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¸ª³Ý¤±¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¸ª¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ëÄ¹¤µ¤Î»ý¤Á¼ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤âÊØÍø¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¹â¤µ335Ð¡ßÉý285Ð¡ß¥Þ¥Á80Ð¡¢»ý¤Á¼ê¤ÎÎ©¤Á¾å¤ê¤Ï270Ð¡£
²Á³Ê¤Ï1650±ß¡£
¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥Á
²½¾ÑÉÊ¤äÊ¸Ë¼¶ñ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ý¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£ÆâÂ¦¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬4¤Ä¡¢¥Ö¥é¥·¤ä¥Ú¥ó¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë»ÅÀÚ¤ê¤¬2¤ÄÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥Ö¥é¥·¤ä¥Ú¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎ©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¹â¤µ160Ð¡ßÉý130Ð¡£
²Á³Ê¤Ï1400±ß¡£
¡¦¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à
¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¥Ü¥ê¥¹¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ø¸ª³Ý¤±¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤ËÉÕ¤±¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¹â¤µ70Ð¡ßÉý80Ð¡¢¥ê¥Ü¥ó¤Ï¹â¤µ16Ð¡ßÉý60Ð¡£
²Á³Ê¤Ï850±ß¡£
¡¦¥á¥â2¸Ä¥»¥Ã¥È
¤«¤ï¤¤¤¤ÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤Ë¥á¥â¤¬2¸ÄÆþ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¼ÂÍÑÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥á¥â¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¹â¤µºÇÂç70¥ß¥ê¡ßÉý70¥ß¥ê¡£
²Á³Ê¤Ï700±ß¡£
¡¦¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¥»¥Ã¥È
¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤È¥í¡¼¥ë¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¤¬2ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ä¼êÄ¢¡¢¼ê»æ¤Ê¤É¤ò¤«¤ï¤¤¤¯Áõ¾þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤¬¹â¤µ15Ð¡ßÄ¹¤µ3000Ð¡¢¥í¡¼¥ë¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¤¬¹â¤µ20Ð¡ßÄ¹¤µ3000Ð¡£
²Á³Ê¤Ï750±ß¡£
ÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ¹ÊØ¶É¤ÏÈÎÇä¶É°ìÍ÷¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Ë¥Þ¥¤X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÏÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æº£²óÈ¯Çä¤¹¤ëÁ´5¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ÃêÁª¤Ç3¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢8·î22Æü18»þ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö¤Ï¡¢8·î22Æü18»þ¤«¤é29Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡ÖÍ¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï8·î22Æü0»þ15Ê¬¤«¤é¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¡ÊC¡ËMercis bv
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô