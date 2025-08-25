山口県周南市の須金地区では25日、ブドウとナシの観光農園がスタートしました。



須金の農園のうち、きときと果樹園では旬が異なるおよそ40種類のブドウを栽培しています。早速、母親が果樹園で働く紱冨琉希くんがブドウ狩りに訪れました。



須金ぶどう梨生産組合では25日から14の農園でぶどう狩りや梨狩りがスタート。



この日が人生初めてのぶどう狩りという琉希くん…大きいぶどうを一生懸命探しました。





（紱冨琉希くん）「持って切るところがおもしろい」園主の田中さんによると…今年は連日の猛暑での水やりや、異例の梅雨明けの早さによるブドウの日焼け対策に追われたということですが、日光をたくさん浴びたことでおいしいブドウになったといいます。（下松からの来園者）「待ちに待って、今年もこのシーズンが来たなって、もう4,5回くらい来とる」（きときと果樹園・園主 田中友和さん）「いよいよ始まったなという感じで気が引き締まる思いです」「自然の中でおいしいブドウとナシを買っていただきたいなと思っております」須金地区の観光農園は10月上旬ごろまで開園しています。