¾±¸¶¹âÎð½÷À»¦³²»ö·ï¡¡È¯³Ð¤«¤é2¤«·î¡¡ÈÈ¿Í¤ÎÂ¼è¤ê¤Ä¤«¤á¤º
¾±¸¶»Ô¤Ç£¸£´ºÐ¤Î½÷À¤¬¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤«¤é24Æü¤Ç£²¥«·î¤Ç¤¹¡£
¹Åç·Ù»¡¤ÏÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÂ¼è¤ê¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
£¶·î£²£´Æü¡¢¾±¸¶»ÔÅì¾ëÄ®¤Î½»Âð¤Ç¹âÎð½÷À¤¬²¿¼Ô¤«¤ËÆ¬¤Ê¤É¤ò²¥¤é¤ì¡¢»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢ÈÈ¿Í¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö·ï¤«¤é£²¥«·î¤¬·Ð²á¤·¡¢ÈÈ¿Í¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¼¼Æâ¤Ë¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Èï³²¼Ô¤¬£±¿ÍÊë¤é¤·¤Î¤¿¤áÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬
¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«ÇÄ°®¤·¤Å¤é¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Æñ¤·¤¤ÁÜºº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
