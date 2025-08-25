¡Ö´ê¤¦¤Î¤Ï¹â¹»À¸¤Î¿´¿È¤ÎÀ®Ä¹¡× ÈïÇú£¸£°Ç¯¤Î¹Åç¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë
£¹·î£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¹ÅçÂç²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¹Åç¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¤ò¾·¤¤¤Æ¥Áー¥à¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ê¤¦¤Î¤Ï¹â¹»À¸¤Î¿´¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¤¹¡£
¢£ÍÅÄÍ¥Íý¹á¥ê¥Ýー¥È
¡ÖÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤ËÁ°¶¶°é±Ñ¡£Á´¹ñÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¶¯¹ë¹»¤¬¹Åç¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
£¸·î£±£·Æü¤«¤é£´Æü´Ö¹Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖDAWN CUP¡×¡£Á´¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«ー¶¯¹ë¹»¤Î¤ª¤è¤½750¿Í¤¬»²²Ã¤·Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹â¹»À¸¤Î¿´¿È¤ÎÀ®Ä¹¡×¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹Åç¹ñÂÙ»û¹â¹»¡¦Æ£°æ·é´ÆÆÄ
¡Öº¬¤Ã¤³¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¹â¹»À¸¤Î¿Í³Ê·ÁÀ®¤ä»ØÆ³¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¡£¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦ÂÎ¸³¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¡£¡×
Éô³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢¥µ¥Ã¥«ー°Ê³°¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÈïÇú80Ç¯¤Îº£Ç¯¤ÏÊ¿ÏÂ³Ø½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ôー¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¤ÈÊ¿ÏÂ¤Î´Ø·¸À¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¡¢ÈïÇú¼Ô¤Îµ²±¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÅÁ¾µ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾°»Ö¹â¹»¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡¡ÇßÄÅÃÎ¸Ê ´ÆÆÄ
¡Ö¡ÊÈïÇú¤Î¡ËÎò»Ë¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÊ¿ÏÂ¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¢£¾°»Ö¹â¹»2Ç¯¡¡ÃæÂ¼²÷À¸ Áª¼ê
¡Ö¡Ê80Ç¯Á°¡Ë¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤·¤ÆÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¡×
¹Åç¤ÎÃÏ¤Ç¸òÎ®¤È³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ï¡¢·Ð¸³¤ò¤³¤ì¤«¤é¤Î¥µ¥Ã¥«ー¿ÍÀ¸¤ËÀ¸¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2025Ç¯8·î25ÆüÊüÁ÷¡Ë