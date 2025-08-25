¡Ö»ö¸Î¤¬ºÆÈ¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤ÇÁ¥ÆâÄ´ºº¡¡ÂçÊ¬¸©¤Çº½Íø±¿ÈÂÁ¥¤¬¥è¥Ã¥È¤Ë¾×ÆÍ
¡¡8·î13ÆüÂçÊ¬¸©¤Î²¹ç¤Çº½Íø¤Î±¿ÈÂÁ¥¤¬¥è¥Ã¥È¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º½Íø¤Î±¿ÈÂÁ¥¤Ï¼¯»ùÅç»Ô¤Î²ñ¼Ò¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤¬25Æü¡¢Á¥¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ï8·î13ÆüÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»Ô¤ÎÊÝ¸ÍÅç²¤Çº½Íø¤Î±¿ÈÂÁ¥¤È¥è¥Ã¥È¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥è¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÊ¬»Ô¤Î°å»Õ¡¢»³ËÜ¿¿¤µ¤ó(70)¤¬»àË´¡£
¡¡ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï¶ÈÌ³¾å¤ÎÃí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤ê¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤ò»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç±¿ÈÂÁ¥¤ÎÁ¥Ä¹¤òÇ¤°Õ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñÌç»Ê»öÌ³½ê¡¦²Îµ»Ì¼óÀÊÃÏÊý»ö¸ÎÄ´ºº´±¡Ë
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ¹¬¤Ê»ö¸Î¤¬ºÆÈ¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¸¶°ø¤ÎµæÌÀ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡º£¸å¡¢±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÏÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£