¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î²ÏËÜ·ë¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£Âì¹Ô¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀè½µ¤ÏÂÎÄ´¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¡¢ÌÚÍËÆü¤«¤éÎý½¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ºÇ²¼°Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢Âì¹Ô¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÊø¤µ¤º¡¢»ä¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥´¥ë¥Õ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÇòÁõÂ«»Ñ¤Ç¹ë²÷¤ËÂì¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡¢¡Ö½÷À¤Ç¤³¤ÎÂì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«À¨¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡¢¡ÖÀ¨¤¤¡Á¡ª¸å¸÷¤¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö¤¹¤´¤Ã¡×¡¢¡Ö¹Ó¹Ô¤À¤Ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£