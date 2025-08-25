8月の記録的な大雨で相次いだのが、車が水に浸かる被害です。「2178件」この大雨でJAF熊本支部にレッカー移動などが要請された件数です。車がなくて日常生活に困っている人も多いと思います。こうした中、支援の動きが始まっています。熊本市では無料のレンタカーの貸し出しがスタートしました。



■平井友莉アナ

「きょうから災害サポートレンタカーの貸し出しが始まりました。貸し出されるのは全国から寄付で寄せられた車です」





25日から始まったのは、日本カーシェアリング協会が行う災害サポートレンタカーです。記録的大雨の被災者に対し、期間限定で車の無料貸し出しをします。25日朝、少しずつ全国から集められた車が熊本へ到着し、事前に予約した被災者が受け取りに訪れました。





坂口潤さん(33)です。熊本市西区の自宅が床下浸水し、所有する車も2台が廃車。妻、子ども2人と4人暮らしでしたが、車がなくなったため通勤や保育園の送り迎えができなくなりやむを得ず別居状態に。借りたばかりの車で早速向かうのは。



■坂口潤さん

「ケーキ屋にいきます。妻の実家の母とおばあちゃんが誕生日なので」



誕生日に合わせてケーキを買って実家に向かいます。この2週間、こうした買い物もなかなか叶いませんでした。車を借りている間は再び家族4人で過ごすということです。





■坂口潤さん

「いろんなものに出費がかさむ中で、熊本県民で必要な生活の足を無償で借りられたのはありがたいことだと思っていますし、みなさんが普段の生活にすぐ戻れるようになればと思います」



被災者の支援として期待される災害サポートレンタカー。しかし24日時点で1100件を超える申し込みがありました。予約が殺到しているものの、対応が追いついていないという課題があります。





■日本カーシェアリング協会・吉澤武彦代表理事

「ぼくらもこれまで経験したことのないような申し込みがすごいペースできています。それに対して支援する車が圧倒的に足りていないんです。車の寄付をぜひご協力いただきたいと思っています」



（緒方太郎キャスター）

熊本で車がないのは死活問題。片付けなどの復旧にも時間がかかってしまう。車の貸し出しには事前の申し込みが必要なんですよね。





対象は県内の被災者で、り災証明などが必要です。軽自動車や普通乗用車は最長14日間、軽トラックは最長3日間借りることができます。しかし車を貸し出したくても足りていないのが現状です。24日時点での申し込み1156件に対し、手配の見通しが立っている車は約70台です。



日本カーシェアリング協会では、免許返納した人の車や廃車にする車などの寄付を募っています。車を借りたい人、寄付したい人は、ホームページから申し込むか電話 050-5799-4740 までお問い合わせください。

