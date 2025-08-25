ÂçÊ¬¡¦ÊÝ¸ÍÅç²¤ÎÁ¥Çõ¾×ÆÍ»àË´»ö¸Î¡¡±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤¬¼¯»ùÅç¹Á¤Ç¸¶°øÄ´ºº³«»Ï
ÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»ÔÊÝ¸ÍÅç²¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿º½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¤È¥è¥Ã¥È¤¬¾×ÆÍ¤·¤Æ¡¢¥è¥Ã¥È¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤¬25Æü¡¢¼¯»ùÅç¹Á¤Ç¸¶°øÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÁ¨Àîµ¼Ô¡Ë¡Ö¸á¸å1»þ²á¤®¤Î¼¯»ùÅç¹Á¤Ç¤¹¡£º£·îÊÝ¸ÍÅç²¤Ç¥è¥Ã¥È¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿Á¥¤¬¡¢¸½ºß¼¯»ùÅç¹Á¤ËÄäÇñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¸á¸å1»þ¤«¤é±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
8·î13Æü¡¢ÄÅµ×¸«»Ô¤ÎÊÝ¸ÍÅç²¤Çº½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¤È¥è¥Ã¥È¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¥è¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÊ¬»Ô¤Î°å»Õ¡¦»³ËÜ¿¿¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Î»ö¸ÎÄ´ºº´±2¿Í¤¬25Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ë¤¢¤ë±¿¹Ò²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸¼ÔÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î¤â¤È¡¢º½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¡ÖÂè38¤µ¤À´Ý¡×¤ÎÁ¥Æâ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº´±¤ÏÌó2»þ´Ö¤«¤±¤Æ¡¢Á¥¤Î¥ìー¥Àー¤ä¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¡¢¹Ò¹ÔÆü»ï¤Ê¤É¤Î½ñÎà¤ËÉÔÈ÷¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ Ìç»Ê»öÌ³½ê¡¦²Îµ»Ì¼óÀÊÃÏÊý»ö¸ÎÄ´ºº´±¡Ë¡ÖÁ¥¤Î»ÜÀß¡¢¤½¤ì¤«¤éµ¡´ïÎà¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤ò¼ý½¸¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ý¤Áµ¢¤Ã¤ÆÀ°Íý¤ò¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¾ðÊó¼ý½¸¤â·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡×
º£¸å¡¢±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÂáÊá¸å¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿±¿ÈÂÁ¥¤Î28ºÐ¤ÎÁ¥Ä¹¤äÂ¾¤Î¾èÁÈ°÷¤«¤é¤âÄ°¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤ÎµæÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£