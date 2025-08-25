ÅÏî´½í¡Ö¼«Âð¤Ë¤¤¤ë»þ¤è¤ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×»È¤¦¤â¤Î¤È¤Ï
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/25¡ÛÅÏî´½í¤¬8·î25Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼MC¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹ - ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡ßREAL VALUE¡×¡Ê¡ÖREAL VALUE¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ19»þÇÛ¿®¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³°½ÐÀè¤ÇÂ¿¤¯»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡¢»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤é¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤ÇÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡ÖREAL VALUE¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¿ô¤òÍÊ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤¬»ý¤Ä¡Ö¿Í¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥á¥½¥Ã¥É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢½¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈÖÁÈ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡ÖREAL VALUE CLUB¡×¤Î¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×ÂåÉ½¤ÎÀ¾ÅÄ·ý»á¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò±¿Á÷¼ÒÄ¹»Ù±ç¡×ÂåÉ½¤Î°ËÆ£Í¥¼ù»á¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒLevela¡×ÂåÉ½¤Î¶ðµï¹¯¼ù»á¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖREAL VALUE¡×¤Î»Å³Ý¤±¿Í¡¦COO¡ÊºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡ËÀ¾Àî¾»Ë»á¤È¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÅÏî´¤Ï¤â¤Î¤â¤é¤¤¤Î¤¿¤á´ãÂÓ¤òÉÕ¤±¤Æ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ë¤Æ¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¥À¥Ö¥ëÇÉ¡©¥·¥ó¥°¥ëÇÉ¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿ÅÏî´¤Ï¡Ö¥À¥Ö¥ëÇÉ¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤³¤ÎÆü¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Á´°÷¥À¥Ö¥ëÇÉ¤ÈÊ¬¤«¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¥·¥ó¥°¥ë¤Ã¤ÆÃ¯¤¬»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÅÏî´¤Ï¡Ö¤Ç¤â²ñ¼Ò¤È¤«¥·¥ó¥°¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©²¿¤«¤Î»ÜÀß¤È¤«¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡×¤È¸ø¶¦»ÜÀß¤Ê¤É¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¤À¤«¤é¼«Âð¤Ë¤¤¤ë»þ¤è¤ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÏî´¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢2020Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¾ðÊó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£1·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¤ÏÁ°¿¦»þÂå¤Î³ëÆ£¤äº£¸å¤Î³èÆ°¤òÎ¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£6·î25Æü¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¡¢¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë¤â½éÄ©Àï¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÅÏî´½íMCÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹ - ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡ßREAL VALUE¡×
¢¡ÅÏî´½í¡Ö¼«Âð¤Ë¤¤¤ë»þ¤è¤ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡ÅÏî´½í¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂà¼Ò¸å¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÇÏÃÂê ½é¼Ì¿¿½¸¤â´©¹Ô
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û