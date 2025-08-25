9月1日放送「CDTV」3時間SP、出演者第2弾＆歌唱曲発表 Snow Man・ミセス・なにわ男子ら
【モデルプレス＝2025/08/25】TBSでは、9月1日よる7時から『CDTVライブ！ライブ！』を3時間生放送。この度、番組を彩る出演アーティスト第2弾と歌唱曲が発表された。
【写真】ミセス大森「付き合ってる疑惑」アイドルと共演
9月1日には、『CDTVライブ！ライブ！』を3時間放送。先日、出演アーティスト第1弾として、SixTONES、Travis Japan、BOYNEXTDOOR、緑黄色社会、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETの出演が発表されたが、今回アーティスト第2弾が公開された。
Snow Manは、最新曲「カリスマックス」を地上波初披露となるフルサイズライブでお届け。今、SNSを中心に注目を集める、平成を代表するカルチャー“パラパラ”を取り入れたダンスが中毒性抜群の本楽曲。9人のクールなパフォーマンスが見どころとなる。
Mrs. GREEN APPLEはCMソングとしても話題の最新曲「夏の影」をフルサイズで披露。なにわ男子は、最新シングルからどちらもテレビ初披露となる「アシンメトリー」「Black Nightmare」を2曲メドレーで披露。異なる魅力が詰まった熱いパフォーマンスで魅せる。
ILLIT（アイリット）は、Japan 1st Singleのタイトル曲「時よ止まれ」をフルサイズでテレビ初パフォーマン。さらに、好評企画・“名曲ライブ！ライブ！from ワールド”では、YUNAH（ユナ）があいみょんの「君はロックを聴かない」、MINJU（ミンジュ）が中島美嘉の「GLAMOROUS SKY」、WONHEE（ウォンヒ）が松浦亜弥の「◆桃色片想い◆」（※◆はハートマーク）をメドレーで披露。自身初の日本ファンコンサートで披露したことでも話題となったパフォーマンスを、同番組でも届ける。
BE:FIRSTは、R＆Bチューンで魅せる最新曲「Secret Garden」をフルサイズでテレビ初披露。ねぐせ。は汐れいらとともに、8⽉のSNS⾳楽チャートを席巻しTikTokで３億回再⽣を突破した次世代夏恋ソング「織姫とBABY feat. 汐れいら」をフルサイズテレビ初歌唱する。
FRUITS ZIPPERは、先日発表した新曲「ピポパポ」の披露に加え、ライブ鉄板曲「ぴゅあいんざわーるど」の歌唱も決定。ハッピー＆ハイテンションなサウンドとパフォーマンスで表現する。さらに、M!LKは最旬青春ソング「アオノオト」、アイナ・ジ・エンドは大人気アニメ「ダンダダン」のオープニング主題歌「革命道中 - On The Way」を“おかわりライブ”する。（modelpress編集部）
アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」
ILLIT「時よ止まれ」
CUTIE STREET
SixTONES「Stargaze」
Snow Man「カリスマックス」
Travis Japan「Rush」
なにわ男子「アシンメトリー」「Black Nightmare」
ねぐせ。「織姫とBABY feat. 汐れいら」
BE:FIRST「Secret Garden」
FRUITS ZIPPER「ピポパポ」「ぴゅあいんざわーるど」
BOYNEXTDOOR「Count To Love」
Mrs. GREEN APPLE「夏の影」
M!LK「アオノオト」
緑黄色社会「つづく」
【名曲ライブ！ライブ！from ワールド】
YUNAH（ILLIT）「君はロックを聴かない」（あいみょん）
MINJU（ILLIT）「GLAMOROUS SKY」（中島美嘉）
WONHEE（ILLIT）「◆桃色片想い◆」（松浦亜弥）
◆9月1日「CDTV」出演アーティスト第2弾発表
