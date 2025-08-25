ÅìµþÅÔ¿´¤Ï26Æü¤â35¡îÍ½ÁÛ¡¡9ÆüÏ¢Â³ÌÔ½ëÆü¤ÇºÇÄ¹µÏ¿ÊÂ¤Ö¤«¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å·Ù²ü¤ò
º£Æü25Æü(·î)¤â¡¢8·î²¼½Ü¤È¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï36.3¡î¤È8ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü(ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î°Ê¾å)¤Ë¤Ê¤ê¡¢8·î¤ÎÏ¢Â³ºÇÄ¹µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü26Æü(²Ð)¤âÅìµþÅÔ¿´¤Ï35¡î¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢9ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿²áµîºÇÄ¹¤ËÊÂ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Æü25Æü¤â½ë¤¤°ìÆü¤Ë¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï8ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü
º£Æü25Æü(·î)¤â¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤È¾å¶õ¤ÎÃÈµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¡¢Á´¹ñ¤ÎÌÔ½ëÆü(ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î°Ê¾å)ÃÏÅÀ¿ô¤Ï142ÃÏÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢8·î¤ÎÌÔ½ëÆüÆü¿ô¤¬º£Æü25Æü¤Ç14Æü¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¤Ç¤¹(¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï2020Ç¯¤Î11Æü)¡£
ÌÀÆü26Æü¤âÅìµþÅÔ¿´¤Ï35¡î¤ÎÍ½ÁÛ
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀè¤âÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢34¡îÁ°¸å¤ÎÆü¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀÆü26Æü(²Ð)¤È27Æü(¿å)¤â35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢2022Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿9ÆüÏ¢Â³¤ò¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯´Ö¤ÎºÇÂ¿µÏ¿(22Æü:2023Ç¯)¤â¹¹¿·¤¹¤ëÀª¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¤âÂÎ¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾É¤Î±þµÞ½èÃÖ
Ç®Ãæ¾É¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Í½ËÉ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¡¢¾É¾õ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê±þµÞ½èÃÖ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÎäË¼¤Î¸ú¤¤¤¿Éô²°¤ä¡¢²°³°¤Ç¤ÏÉ÷ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤Æü±¢¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°áÉþ¤ò´Ë¤á¤Æ¡¢ÂÎ¤«¤éÇ®¤òÆ¨¤¬¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Îä¤ä¤·¤¿¿å¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¢É¹Ëí¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Î¾Â¦¤Î¼ó¶Ú¤ä¡¢¤ï¤¤Î²¼¡¢Â¤ÎÉÕ¤±º¬¤òÎä¤ä¤¹¤È¸ú²ÌÅª¤ËÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿åÊ¬¤È±öÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îä¤¿¤¤¿å¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ç»ý¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¡¢ÂÎ¤Ë¤³¤â¤Ã¤¿Ç®¤òÃ¥¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿åÊ¬Êäµë¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤á¤Ð¡¢´À¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿±öÊ¬¤âÅ¬ÀÚ¤ËÊä¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÅÇ¤µ¤¤òÁÊ¤¨¤¿¤ê¡¢°Õ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¿åÊ¬¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ý¤«¤é¿åÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ø±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
