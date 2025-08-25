日本版「スペースコブラ：The Awakening」発売決定PS5、Switch用ソフトとして2025年内に登場
【スペースコブラ：The Awakening】 2025年 予定 価格：未定
(C) 2025 Microids SA. All rights reserved. Developed by Magic Pockets. Published by Microids SA. All rights reserved.
Teyon Japanは、SFアクション「スペースコブラ：The Awakening」をプレイステーション 5およびNintendo Switch用ソフトとして発売することを発表した。
本作は、1978年に寺沢武一氏によって創作されたマンガ「コブラ」を原作とするトムス・エンタテインメント制作のアニメシリーズ「スペースコブラ」を題材にした2D横スクロールアクションゲーム。1982年に日本で放映されたテレビシリーズの最初の12話分になぞったゲームプレイと物語が展開し、宇宙を股にかけるスリリングなコブラの冒険を追体験することができる。
なお、本作のPC、Xbox Series X|S、Xbox One版は海外パブリッシャーのMicroidsより8月26日に配信予定。日本版では日本語テキストのみならず、日本人声優による日本語音声が収録される予定となっている。【『スペースコブラ：The Awakening』公式日本版アナウンストレーラー | Nintendo Switch™/PS5®】
Licensed to and published in Japan by Teyon Japan.