¡¡ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤Ï25Æü¡¢Å´Æ»¤Î±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤ÇÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤ËÍè¾ì¼Ô¤¬Â»ß¤á¤µ¤ì¤¿13ÆüÌë¤«¤é14ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤Î¿Í¹©Åç¡¦Ì´½§¤«¤éÌóÀé¿Í¤¬ÅÌÊâ¤Ç¡ÖÃ¦½Ð¡×¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ì´½§¤È¶¶¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¿ô¥¥íÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¹©Åç¡¦Éñ½§¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ËüÇî¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢13Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¤Ë²ñ¾ìÄ¾·ë¤ÎÂçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¤¬Ää»ß¡£Á´Àþ¤Ç¤Î±¿¹ÔºÆ³«¤Ï14Æü¸áÁ°5»þ25Ê¬¤´¤í¤Ç¡¢Ìó1Ëü1Àé¿Í¤¬²ñ¾ìÆâ¤Ç°ìÌë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤áÌó3Ëü8Àé¿Í¡£