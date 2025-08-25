日清製粉ウェルナの祝福投稿

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地パドレス戦に「1番・DH」で先発出場。9回に出場4試合ぶりとなる45号ソロを放ち、チームも8-2で勝利した。本塁打の度にパンケーキを積み上げるスポンサー企業からはある悲鳴が上がっていたが、今回は対策を講じてきた。

スッキリとした作りになった。

大谷がホームランを打つ度に、公式X上でパンケーキを積み重ねながら“祝福投稿”を続けてきた日清製粉ウェルナ。ただ、19日（同20日）に放った44号の際には「パンケーキの絵文字が増えて投稿文が入りきらない」と意外な悲鳴。投稿文字数には限度があるため、「次回から変更させてください」と訴えていた。

そして、本日の45号。「おはようございます！ やったーーーー 大谷翔平選手、第45号ホームラン！」と祝福。パンケーキの上部にはチョコミントを添えた。そして、問題の絵文字部分は「絵文字×45」の形に変更。リプライ欄にパンケーキの絵文字45個を並べ、2つに分ける手法に変更していた。

コメント欄では「パンケーキがだんだん傾いてきている だがそれも良き」「パンケーキタワーがどんどん高くなるー」「だんだん ヤバくなってきた」「なんかデカくない？」などパンケーキに注目の声。さらに「パンケーキ絵文字×表示GOOD！」と投稿の変化に気づいたファンもいた。



